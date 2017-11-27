護理師上班途中車禍重傷 自家醫療團隊搶回同仁性命

2017-11-27 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗1名任職於苑裡鎮李綜合醫院的曾姓護理師，在開車上班的途中發生車禍，造成肝臟受損及顱內出血傷勢嚴重。歷經自家醫療團隊10來天的搶救，目前恢復情況良好，參與救護同仁眼中泛淚的說：「終於把她救回來了」。

根據《蘋果》報導，本月15日上午，曾姓護理師在下國道3號通霄交流道時，失控撞上安全島命在旦夕。曾姓護理師先是被送往通霄光田醫院做緊急處置，李綜合醫院同仁得知消息立刻聯絡自家醫院，將曾姓護理師轉入急診。

李綜合醫院在第一時間就啟動重大傷害醫療團隊，會同神經外科、一般外科、肝膽腸胃科以及急診專科等醫師，協力合作搶救曾姓護理師。

負責為曾姓護理師作開顱手術的神經外科魏銘政醫師表示，曾姓護理師送到急診時，意識不清、腦內出血嚴重，且她傷勢合併有右側肝臟挫傷，所幸在醫療團隊的努力下，終於將自家的護理師從鬼門關前拉回。目前恢復情況不錯，也已拔除呼吸管，但因車禍所導致肢體協調及眼球對焦的失衡問題仍需復健。

得知曾姓護理師傷重，院內同仁紛紛表達悲傷，並為曾姓護理師集氣，所幸恢復情況良好，魏銘政醫師表示，如果這幾天復健情況不錯，應該很快就可以出院。救護同仁眼泛淚光的說：「終於把她救回來了！」