日月潭「部落體驗假期」 兼具觀光與原民文化傳承

南投縣信義鄉地利遊客中心廣場前的「sadubuan看見月亮」地景作品，已成地利部落一大亮點。（記者謝介裕攝）

2017-11-27 19:15

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭觀光發展再升級﹗繼綠能減碳旅遊後，日月潭國家風景區管理處將轄區布農及邵族原民部落，融入觀光新元素，今年首度推出「部落體驗假期」活動，讓旅程不再只是單向的接收，而是雙向的付出與交流，期許遊客都能成為「部落的家人」，共為原民傳統文化傳承及推廣盡分心力。

日月潭國家風景區在民國100年擴大轄區範圍，將信義鄉地利、雙龍、潭南等3部落納入，加上原先世居日月潭的邵族，使得日月潭遊憩內容更加豐富、多元，今年日管處更將深度旅遊觸角延伸至原民部落，總共辦理3梯次2天1夜的「部落體驗假期」活動，並在今日透過記者會與各界分享成果，尤以地景藝術最受注目。

日管處表示，「魚筌」原是原住民早期透過竹子製成的魚撈工具，藉由放在溪流、淺灘吸引魚群，進而捕捉魚獲，而在工藝家范承宗透過「部落體驗假期」活動，帶領遊客發揮創意，同心協力製作的大型「魚筌」竹編地景作品，目前已完工擺放在伊達邵遊客中心前廣場，不但增進遊客對邵族文化的認識，也讓潭區景觀更富含部落文化與藝術氣息。

除此，地利遊客中心廣場迎面而來的「sadu buan看見月亮」地景作品，係出自工藝老師全得富之手，除了利用漂流木及寶特瓶作為材料，極具環保概念以外，背後也蘊涵布農族「射日」、「與月亮的約定」等傳說故事，也成了部落一大亮點，等著遊客前來挖掘。

日管處說，將部落在地的文化、生活、飲食、工具等各方面向遊客推廣，只是「部落體驗假期」的開端，未來更將朝「永續生態、部落文化、行動回饋」3大目標努力，在避免原住民傳統文化消失之餘，也為原住民朋友創造更多的「觀光財」，可說是一舉多得！。

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日管處舉辦「部落體驗假期」活動中，民眾體驗原住民傳統射箭文化。（記者謝介裕攝）

日管處「部落體驗假期」活動中，遊客學習製作日月潭邵族「魚筌」捕魚工具情形。（記者謝介裕攝）