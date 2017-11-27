魏明谷視察西濱快 預告台76線延伸好消息

西濱快速道是連接台灣南北沿海重要道路。（記者陳冠備攝）

2017-11-27 19:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕連接台灣南北沿海的西濱快速公路，在彰化南段形成斷層，經近年趕工，目前僅剩芳苑－大城段仍在施工，彰化縣長魏明谷今日前往芳苑鄉視察工程進度，對施工進度及工程品質表示肯定，同時也帶來好消息，宣告台76線從埔鹽延伸芳苑將定案，可望帶動彰化西南濱海地區交通觀光及產業發展。

西濱快速公路後續建設計畫，彰化段從員林大排到大城的西濱大橋，全長約30公里，總經費284億元，其中員林大排到王功及大城路段已經分段完工，可是芳苑永興段至大城9公里路段，因經過侯鳥棲息地引起爭議，經協調後施工需分時段進行，魏明谷今日由西濱公路中區工程處處長陳松堂等人員陪同視察施工狀況，由於進度順利，可望在109年年初提前完工。

對進度超前魏明谷開心表示，西濱快速道路（台61）俗稱南北向第3條高速公路，全線通車後有助沿海居民交通發展，不過西南角居民最引頸期盼的台76線延伸線台61線案，已由交通部轉呈行政院，正在核定中，很快就會定案，屆時西南角交通網建立更完整，將有助當地觀光及產業發展。

彰縣府工務處處長林漢斌表示，今年10月國發會已審查通過台76線延伸案，目前已排入行政院等待核定，該延伸線從台76埔鹽交流道分出，行經埔鹽、二林中科園區至台61線芳苑交流道，全長20公里，總經費約140億元，目前初估設計規劃1年，徵收土地1年，最快109年動工。