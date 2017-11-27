福興宮西螺媽祖遶境 沿途信眾熱情迎接

信徒虔誠在西螺福興宮媽祖鑾轎下「鑽轎腳」。（記者廖淑玲攝）

2017-11-27 17:38

［記者廖淑玲／雲林報導］西螺福興宮西螺媽祖遶境大會香，今天展開第9天行程，媽祖鑾駕所經的鄉鎮市信眾都熱情迎接媽祖到來，下午駐駕西螺新厝弓孝宮，沿途信眾熱情迎接，社區婆婆媽媽從前一晚就備好料，今天端出豐盛料理款待隨香信眾及工作人員，表達對媽祖虔誠信仰。

今天上午起弓孝宮伏魔大帝神轎就在社區入口處等候西螺福興宮媽祖神轎到達，並帶領入村遶境祈求媽祖賜福，村民準備豐盛餐食供遶境隊伍及工作人員享用，打菜人員殷勤招呼，弓孝宮主委廖日華表示，為歡迎西螺媽祖的到來，社區展現最高的接待規格，盼媽祖能停留久一點庇護大家。

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，西螺福興宮建廟逾300年，19日起展開為期15天14夜、500公里遶境祈福大會香，途經雲林、彰化2縣14鄉鎮市230多家宮廟，沿途信徒備齊香案祭拜迎接、鑽轎腳，熱鬧滾滾。

楊文鐘說，西螺媽祖遶境與多數廟宇不同，不選在農曆3月，而是在秋收季節的農曆10舉辦，因為西螺鎮民大多務農維生，利用秋收季節為農民祈福，遶境活動也結合地方農特產、文化，讓各地信徒對西螺有更多認識；西螺媽祖19日晚上起駕，預定12月3日晚上回鑾安座，廟方感謝一路接待的宮廟及信眾。

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