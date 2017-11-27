蓋房子將像組積木 雲科大引進「樂高板模」新工法

2017-11-27 17:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學引進新工法，蓋房子就像組積木，以預組方式組合的「樂高板模」，不用釘子釘板模，「樂高板模」可重複使用50次以上，能省下2/3的施工時間，一半人力，也大大減少建築施工的危險性。

雲科大表示，「樂高板模」是使用新一代纖維強化複合材料製造的系統模板，具有表面平整光滑、質輕、耐用及可回收熱熔再利用等優勢，以特殊專利連接手柄栓接一塊塊規格化模板，將模板組裝變成跟玩樂高積木一樣簡單，組裝完全不需要釘子及鐵鎚，工地現場更安全，學生經過簡單訓練，即可現場組裝。

引進綠能新引法漢源實業的特助林瑛祥表示，「樂高板模」較大的門檻，就是需使用電腦3D繪圖軟體設計及配置模板，然後讓現場工人按圖配置組裝系統模板，其組裝具有快速、簡單、穩固的特性，甚至可在工廠做部分組裝，到現地再組合成品，但傳統建築工人如果不懂電腦，在運用上就會碰上瓶頸。

林瑛祥表示，「樂高板模」成本雖然是木板板模的4到5倍，但可重複使用50次以上，較只能重複使用幾次的板模更環保、更經濟，更重要的是，目前板模師傅難尋，而「樂高板模」組合容易，連大學生也可以快速學會組裝，而且能在地面組合成模組，再用吊車吊上建築物，減少高空施工的機會，也可大幅降低施工時的危險性。

雲科大表示，目前已將「樂高板模」技術引進學校，學生不僅學習如何用電腦配置模板，也實地組裝，未來可以教導建築工人，希望這種革命性的施工方式，可以改變目前台灣的建築生態。