台糖外埔畜殖場惡臭擾民 將編8億規劃改善

2017-11-27 17:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區是明年的花博預定地之一，位處外埔與后里交界的台糖外埔畜殖場，採傳統開放式畜舍養殖豬隻，21年來糞尿惡臭困擾后里、外埔居民，常為當地嫌惡設施。立法院副院長蔡其昌今日安排會勘。了解台糖規劃外埔畜殖循環園區計畫內容，包括整體畜舍改建、廢水處理設施、沼氣中心及防疫設施等，落實循環經濟及綠色能源理念，預計於108至110年間完成。

台糖月眉畜殖一、二場，成立於民國85年，目前肉豬飼養頭數仍有1萬8000至2萬3000頭之間，數十年來有著嚴重的豬糞味空氣汙染問題，讓當地外埔三崁里、后里太平里居民不堪其擾。

三崁里長紀良章指出，里內有5個鄰長年飽受臭味之苦，尤其吹南風，靠近后里的住戶都聞得到臭味。盧姓鄰長說，早期畜殖場剛設立，周邊綠美化的樹林尚未茂密，家戶門窗緊閉，嚴重影響生活品質。

蔡其昌指出，自己還親赴高雄阿蓮視察現代化養雞場範例，環境皆無臭味，目前台糖已計畫周遭建立17公頃之隔離綠帶，防止異味飄散及淨化空氣，依改建進度減少飼養頭數，並持續於飼料及飲水中添加環保除臭配方，減少異味。將採取最先進的水濂密閉式豬舍，可有效阻擋臭味外溢。共編列8億多元預算，年底送立院審查，預計110年全面完工。

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