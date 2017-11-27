雲嘉南治安會議 警政署長籲建立全民友善通報網

警政署下午召集雲嘉南4縣、市警察局100多位治安幹部在台南市警察局召開第四場分區治安會議。（記者楊金城攝）

2017-11-27 18:45

〔記者楊金城／台南報導〕警政署下午召集雲嘉南4縣、市警察局100多位治安幹部在台南市警察局召開第四場分區治安會議，署長陳家欽親自主持，對當前治安3大重點工作「掃黑、緝毒及打詐」，他說，將重獎破案人員，並建立全民友善通報網，警民合作打擊犯罪。

陳家欽到各分區治安會議，了解各單位執行情形，並針對治安3大重點工作提出因應策略，他說，到地方走動管理，發掘問題，才能解決問題。

會中也由陳家欽頒獎表揚掃黑、緝毒及打詐有功人員，計有南市第四分局小隊長黃樹萌、刑事局偵查員秦輝榮、偵查正馬嘉宏、南市偵查佐黃保豪、雲林縣所長詹鎰誠、警員林明賢、南市新營分局偵查隊長葉景星、嘉義縣偵查隊長蘇俊冠、嘉義市警員林良樺等9人，提振員警士氣。

陳家欽表示，第一、掃黑工作必須向下刨根，往上溯源，針對不法之徒、組織及金流查明偵辦。第二、全力動員追查詐欺集團，強化深入民間宣導，防止詐欺被害。第三、全力查緝毒品犯罪，結合運用「第三方警政」策略，對於經常發生集體持有、施用毒品派對之觀光飯店、汽車旅（賓）館或夜店、KTV、網咖、卡拉OK、小吃部、歌友會等易生毒品犯罪之行業場所，或妨害社會秩序、從事色情及容留未成年或易生治安顧慮等處所，協同縣市政府執行斷水、斷電、停業、歇業等行政措施。

陳家欽說，傳統的搶奪、竊盜、強盜案件逐年下降，販毒、詐欺、黑幫利用科技逃避警方查辦，警方必須加強偵辦技巧、科技設備、人才培養，才能應付新世代的治安作為，分區治安會議是和基層溝通意見達成共識，再將決心化作行動，人民才有感。

對於查緝毒品，陳家欽說，第一是阻絕境外，不流入國內，第二是境內全力緝毒，向上溯源追緝藥頭，以防止毒品擴散，保護青少年免於毒害。

刑事警察局局長劉柏良說，去年全國查獲5萬8千多位吸毒犯、7073位藥頭，今年查獲人數成長1成，預計明年底查獲人數會達高峰，之後會下降。

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