助掉髮癌友變美麗 校長揪10餘學童捐萬縷青絲

大鵬國小校長呂孝修揪十餘學童捐萬縷青絲，盼助掉髮癌友變美麗。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-27 16:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區大鵬國小校長呂孝修今天揪10餘名學童，將留了2年以上的長髮剪下，捐贈給癌友製作假髮，眾人共剪下萬縷青絲，有學童不捨落淚，仍堅強地說，頭髮會再長，想到能幫癌友變美麗，還是覺得很值得。

大鵬國小捐髮活動源起於就讀嶺東科大視覺傳達設計系校友林佳蓉為課程的專題製作而來，學生想做些與社會公益有關的活動，回母校合作推動「公分發酵-愛心捐髮活動」，號召學生捐髮助癌友，大鵬國小並配合活動設計教學活動，包括介紹捐髮意義及若不能捐髮者可以思考用何種方式助人。

活動宣傳下來，校長呂孝修率先響應，已蓄髮3年，髮長及腰，3年前就已自行剪下長髮捐助癌友，這次再留髮本來就是要再捐髮，正好學校推動愛心活動，她第一個報名，結果不少學生響應，共16人捐髮。

今天在全校學生的見證下，16人落髮，剪下萬縷青絲，校方還請來學生家長幫參與愛心活動的學生剪髮，見證孩子的愛心；落髮學生長髮留了至少兩年，更有小一學生留了6年頭髮也毅然參加活動，學生多表示，頭髮可以幫助癌友，很有意義。

不過，畢竟蓄髮多時，還是有人剪髮後不捨落淚，學生高于晴說，剪下頭髮的剎那真的感到心疼，她的淚水是不捨，但不會後悔，因為知道頭髮會再長，而且能幫落髮的癌友變漂亮，真的很有意義。

一年級的林玄容小小年紀，讓媽媽幫她剪下留了6年之久的長髮，沒有半點不願意，原來她的奶奶今年診斷出罹癌接受化療，奶奶知道會掉髮提早剃了小平頭，她知道癌友掉髮的心情，得知學校有這項愛心活動後，回家直接問媽媽可不可以捐，林玄容說，反正頭髮會再長。

校方指出，學生各剪下15到20公分的髮長，校長呂孝修則剪下近50公分的髮，將捐贈給中華民國癌病腫瘤協會製成假髮，幫助因癌症掉髮的癌友恢復自信，更成功抗癌。

不少學生雖未捐髮，有人說，以後會收集發票捐出去助人，也有人說，可以參與公益活動用力氣幫助別人。

呂孝修說，盼藉活動啟動學生關懷別人的心意，並讓學生明白可以用不同型式助人，是很好的生命教育。

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大鵬國小校長呂孝修與十餘名學生一起剪捐長髮助癌友。（記者蘇孟娟攝）

大鵬國小校長呂孝修與十餘名學生一起剪捐長髮助癌友。（記者蘇孟娟攝）

學童捐萬縷青絲，請來家長幫女兒剪髮，見證女兒的愛心。（記者蘇孟娟攝）