退休教師張仁彰 從事環保工藝創作成為街頭藝人

張仁彰擁有一雙巧手，信手捻來即能將廢棄吸管等變成有趣的昆蟲等飾物。（記者歐素美攝）

2017-11-27 17:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市退休教師張仁彰擁有一雙巧手，喜歡廢物利用及創作，廢棄的打包帶、吸管及保特瓶等，經他信手捻來，剪剪編編就成為一隻隻可愛的昆蟲或花瓶，12月1日起將在豐原高中圖書館舉辦作品展，他因環保工藝創作，取得街頭藝人證照，並希望有機會能教導弱勢，讓弱勢民眾擁有一技之長，靠環保工藝創作養活自己，自助人助。

57歲的張仁彰原是國中生物教師，10多年前開始利用廢棄的吸管、打包帶等製作包包、昆蟲等，7年前退休，更全心投入環保工藝創作，並考取台中市街頭藝人。

張仁彰說，因為喜歡手作，除了上網，也參考別人作法，吸收後即能自行創作，在他的巧手編織及剪裁下，打包帶可以變成可愛蜻蜓、蝗蟲、螞蟻，吸管也能變成蜈蚣或蝦子，甚至仿荷蘭的木鞋等，保特瓶也能做成可愛的花瓶吊飾，信手捻來、即興創作，完全難不倒他。

由於親朋好友都知道他喜歡廢物利用創作，家裡或店裡用過的吸管或打包帶等都會特別留下來，提供他創作。張仁彰目前除在社大授課，並將於12月1日起在豐原高中圖書館舉辦「藝指神功-環保工藝創作展」，展出至明年1月2日止。

除了教學及展覽外，張仁彰說，如果有弱勢朋友想學，他很想將環保工藝創作的技巧傳授給弱勢朋友，希望幫助弱勢朋友擁有一技之長，以擺攤或提供民眾DIY等方式，自給自足。