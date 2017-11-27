南投老樹恢復生機 「謝樹禮肥」慶重生

南投縣集集鎮大樟樹，經搶救後，呈現綠意盎然、恢復生機的模樣。（記者謝介裕攝）

2017-11-27 16:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣集集鎮樹齡700多歲的樟樹公，3年前遭附生植物入侵生病，奄奄一息，在樹醫及社區民眾同心協力搶救下，已恢復生機，今日公所特別舉辦「老樹回春，謝樹禮肥」活動，社區民眾及和平國小學生，在鎮長陳紀衡及師長帶領下，也對老樹施肥、澆灌，展現護樹、愛樹的決心。

集集大眾爺廟前的大樟樹，樹高約30公尺，胸圍約5.5公尺，樹冠覆蓋面積約1025平方公尺，存活迄今已700多年，地方民眾慣以「樟樹公」稱之，除了是全縣列管的珍貴老樹以外，也是地方重要的觀光資產，更見證集集從小火車伐木時期演變迄今觀光小鎮的發展歷史，儼然已是地方民眾心中不可或缺的老朋友。

今日活動，社區民眾參與踴躍，大家除了焚香向樟樹公表達敬意、祝福以外，樹醫劉東啟也到場進行樹木生態解說，以及分享老樹救治經驗，隨後帶領志工、學生們為老樹施用有機肥料，使得活動別具生態教育意義。

集集鎮長陳紀衡說，在台中中興扶輪社、南投水里扶輪社、昱京公司等相關團體贊助經費後，公所遂拜託台灣老樹救援協會與樹醫劉東啟進行搶救，包括拆除花台、翻鬆土壤、擴大排水道等棲地改善工程，歷經三年來努力，終讓老樹逐漸回春找回生命力，也希望藉此活動凝聚各界力量，讓極具歷史價值的樟樹公得以健康常存，活到千歲、萬歲。