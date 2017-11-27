柑橘價格崩盤 豐原農會籲買椪柑助弱勢

豐原區農會柑桔產銷班第5班班長涂竣溢說，以往椪柑以25級的居多，今年受氣候影響，椪柑比較小顆，以23級居多。（記者歐素美攝）

2017-11-27 16:25

〔記者歐素美／台中報導〕今年因氣候異常，柑橘果品小顆，造成椪柑價格崩盤，豐原區農會將於12月2日在豐原田心公園舉辦「蔥滿柑味」豐原柑仔產業文化活動，促銷豐原區農特產品日本東京蔥及椪柑，豐原區農會總幹事蔡林揚並表示，農會將拋磚引玉提供兩百盒椪柑助弱勢，呼籲公司行號及社團等共同響應，一起作公益，以送椪柑取代送白米，幫助弱勢，也協助農民。

豐原區橘農江尚晉表示，今年因後期雨水少，椪柑生長受影響，果品小，這是全國普遍現象，台中市農業局雖協助收購21級的椪柑製作果汁，但南部並未有收購補貼措施，小果充斥市場，致23級的椪柑價格大受影響，往年23級椪柑每公斤拍賣價至少20元，今年僅13元，形同每台斤只有7.8元。

豐原區農會柑桔產銷班第5班班長涂竣溢說，以往椪柑以25級的居多，今年受氣候影響，椪柑比較小顆，多為23級，豐原公老坪的椪柑以倉儲柑為主，以往約11月初即採收，準備元旦時開始銷售到農曆過年，今年受氣候影響，目前只成熟約五成，預計要到12月初才能採收。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，今年因雨水少、冷得慢，柑橘顆粒小，但產量未減，以往南部約9月即開始採收，10月換中部採收，今年受氣候影響，南部及中部的柑橘產期集中在11月才開始採收，因外銷東南亞的市場以農曆過年及倉儲柑為主，在產期調節失衡下，造成椪柑價格崩盤。

豐原區農會為協助農友促銷椪柑，將於12月2日在豐原田心公園舉辦「蔥滿柑味」豐原柑仔產業文化活動。蔡森揚表示，豐原種植日本東京蔥有40多年歷史，種植面積近20公頃，因東京蔥需要在沙地種植，豐原有大甲溪流經，地理環境得天獨厚，許多日本料理店都會來預定，因目前國內生產日本東京蔥的不多，農會將加強推廣種植。

氣候影響柑橘成熟，豐原區公老坪的椪柑很多還是綠皮，約12月才可採收。（記者歐素美攝）