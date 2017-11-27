保護百年浮圳 中市圳前路將打造人本步道

2017-11-27 16:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市神岡區圳前路緊鄰300年歷史的浮圳，是工業運輸及居民通勤的重要道路，更是明年台中世界花博往豐原、后里展區替代道路。為改善長年砂石車輾壓損壞路面的情形，建設局已完成第一階段路面重新刨封作業，第二階段人本步道將配合文資調查後展開，未來希望打造更有人文色彩的通行空間。

建設局表示，圳前路舊名浮圳路，西側緊臨4號國道交流道出口、東側鄰近豐洲工業區，從開闢以來即承擔區域內運輸及通勤功能，也是神岡區北側外環連結外縣市工業運輸的重要道路，明年更是連接花博豐原、后里展區的重要替代道路。

長年以來，圳前路遭砂石車及重車輾壓，部分路面龜裂、坑洞。建設局為兼顧文化保存與觀光休閒，先啟動第一階段全路幅道路重新刨封作業，全長1公里道路提升工程已在昨日完工。為增加道路重車承載能力、延長道路使用年限，建設局刨除10公分老舊損壞瀝青面層、再重新封層，也針對原有道路標線不明情形，重新繪製，強化標線防滑係數，路面人孔蓋並減量70％。

此外，建設局於施工前先協調自來水公司，一併完成自來水用戶接管，以及接管道路全幅路面刨封作業。原有道路夜間反光標誌不足部分，也增加約310個反光標誌，提升道路安全性。

建設局長黃玉霖今天表示，圳前路第一階段道路提升工程已完成，不僅提高行車安全，也美化整體浮圳景觀；第二階段人本步道工程，將待完成文資調查後啟動，在兼顧文化資產保護下提升道路品質，全面維護神岡區最美的水圳公路，讓市民享有更舒適、安全的歷史人文通行環境。