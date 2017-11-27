「野戰阿伯」又吃紅單 員警：太顯眼、不攔都歹勢

「野戰阿伯」自認帥氣，卻連吃3張罰單。（記者洪臣宏翻攝）

2017-11-27 16:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕62歲何姓男子把棕梠葉及麻繩編製的帽子當成安全帽，還違規騎車上路，網友見狀直呼：「好可愛！」將影片PO上網路，也因模樣像偽裝術，封他「野戰阿伯」，他最後遭警方攔下，連員警都笑出來，連連說：「你實在太顯眼了，不攔你我都歹勢了。」

何男昨天下午騎機車從高雄鳳山住家前往梓官區蚵仔寮訪友，他頭上的「安全帽」及將鞋子掛在兩側後照鏡，有時還騎上人行道，引來側目，網友拍下影片PO上「爆料公社」，引來熱議。

不過他行經左營區大中一路及民族路口時，遭執行通勤務員警攔查，他不僅沒戴安全帽，還無照駕駛，警方也發現他26日下午2時30分，也因「安全帽」在楠梓區大學南路及大學西路口被攔查告發。

他態度配合地接受罰單，員警不斷說：「你實在太顯眼了，不攔你我都歹勢了。」他卻豎起大拇指說：「這樣很帥氣！」還意有所指地說，有沒有開單都一樣。

疑似認識他的網友說，他「沒在繳罰單的」，多數人則對「安全帽」感到有趣，留言「馬路如戰場，他只是偽裝而已」、 「哈哈哈 偽裝失敗」，「走在時尚的最前端」。

左營警分局表示，何男違反了3項「道路交通管理處罰條例」無照駕駛處新台幣（以下同）6000元罰鍰；騎乘機車未戴安全帽處500元罰鍰；行駛人行道處600元罰鍰。

何男吃罰單不是第一次，他26日才在楠梓區大學南路與大學西路口被楠梓分局右昌派出所員警攔查、開單告發。

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