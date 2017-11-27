弟子驚爆妙禪這事連做6年 網友離奇一面倒挺Seafood

妙禪多年來吸引大量信徒，但爭議也越來越多。（翻攝自臉書）

2017-11-27 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕創辦「佛教如來宗」的妙禪仍有諸多爭議傳言不斷，但紫衣信眾死忠不減，高雄王姓男子昨（26）日在網路上對師父「歌功頌德」，爆料妙禪6年來持續做同一件事，讓他感動萬分，堅信師父絕非平凡人。

該網友在個人臉書貼文寫道：「在台北往左營的高鐵末班車上，車上很安靜，大家都累了在休息，窗外只有漆黑的風景快速倒退，還有溼冷空氣的味道，這樣的景色有點寂寞。」

後指出這樣默默搭乘「寂寞末班車」6年的人，就是「自己的師父」。稱當大家都還不信任、不願付出的時候，他「竟能夠堅持為了云云弟子們辛勤付出」，來回穿梭在北、中、南，直到體力無法負荷的年紀。這位PO文的「師兄」為此很感動，大讚師父「絕不平凡」。

這篇公開文章底下找不到一則批評的話語，網友留言一面倒：「感恩師父、讚嘆師父」，還有網友留言說「一大早就紅了眼眶」。

但報導一出，也有許多網友出言諷刺：「為了你們口袋的錢，坐高鐵末班車算什麼？只要你們送他名車、豪宅，叫他騎腳踏車從台北到左營他都肯！幹嗯Seafood，顫嘆seafood」、「你們父母把你們生下來到養育成人做的會比劉錦隆（劉妙如）少嗎 怎麼沒聽過你們對著父母說感恩父母、讚嘆父母呢？」、「師父缺台私人飛機 讓師父趕高鐵真是不孝 快去買」、「有錢拿，要是我每天坐車二十四小時也可以，叫我師父呀…愚民」。