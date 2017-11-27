敲竹槓小黃司機道歉了 日客驚：台灣人太強了

2017-11-27 15:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府外交顧問野崎孝男與來台旅行的日本友人搭計程車被敲竹槓，昨天經本報披露後，引起各界關注，南市交通局和警方今天已找到該名鄭姓司機，而他也透過電話向野崎道歉。日本遊客今天獲悉，對台灣政府單位這麼快就找到人，效率之高讓他們稱讚不已，還說台灣人很有正義感，實在太強了。

野崎於週六晚上帶2名來台旅行的日本友人前往花園夜市，逛完夜市攔計程車回飯店時，司機車上沒有執照，也沒跳表，而且開很快又闖紅燈，狹窄的忠義路竟飆到時速85公里，他的友人都嚇壞了。從花園夜市到晶英飯店才短短3公里，車資不會超過120元，司機竟大敲竹槓索價200元。他昨天受訪說，他來台灣11年，第一次踫到這麼惡劣的司機，台南的形象都被敗壞了，讓他覺得很丟臉。

今天，該名鄭姓司機主動前往野崎在台南府前路的拉麵店留話及留下連絡電話。野崎中午跟他連絡後，司機透過電話跟他道歉。

野崎說，「我告訴他被害者不是我，而是全台灣人。所以請他跟認真的車隊同事們及社會道歉。然後之後要做到模範司機。」而他的友人今天已返回日本，對台灣政府的效率及台灣人的正義感稱讚不已。

交通局表示，有關該計程車無照、未按錶收費及提供假收據乙案，經查該車輛係登記「伍X車行」名下，針對該車未按錶收費依公路法開罰9000元，而未將登記證置於車前明顯處，將由警察局依法另外開罰。為顧及執法舉發的合法正當性，南市公運處已主動聯繫當事人，以利作後續查處舉發的依據。