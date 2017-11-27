中市水湳創新研發專區招商 業者有興趣

水湳創新研發專區招商說明會參加業者踴躍。（記者張菁雅攝）

2017-11-27 15:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市水湳智慧城第一種創新研發專用區逢大段3地號與5地號即將招標，經發局今天舉辦招商說明會，吸引漢翔、台中精機等約60家廠商參與。經發局表示，2塊土地面積合計達3.46公頃，可做為創新研發、金融保險等產業使用，將以設定地上權方式開發，預計12月下旬正式上網公告招標。

水湳智慧城第一種創新研發專用區逢大段3地號及5地號，面積分別為1.75公頃及1.71公頃，地點鄰近凱旋路，緊鄰逢甲大學，土地建蔽率50％、容積率250％。將以設定地上權的方式招商，存續年限30年，可單獨投標，或2家以上、5家以下的公司組成合作聯盟。

由於這是水湳智慧城第一種創新研發專用區土地首次對外招商，說明會吸引台中精機、采威國際、仲聯建設、晶禧科技、喜門史塔雷克、德大機械、高力國際、玉豐海洋科儀、台新銀行等約60家廠商參與，展現濃厚的投資意願。

經發局長呂曜志表示，這2塊土地必須全街廓開發，希望是非常多不同產業進駐，因此，各種業種可在空間上結合，有意投資的業者彼此應當成合作對象，而不是競爭搶地的對象，市府也希望第1塊土地順利促成開發後，帶動產業對其他土地的投資意願。

而水湳智慧城有「低碳、智慧、創新」的3大目標，市府期盼進駐的產業能符合這3大目標，業者想了解低碳的標準，呂曜志表示，市府在綠建築方面會有要求，但不會太過嚴格。

另外，經發局指出，該土地容許使用項目包括公用事業設施、行政機關、創新研發產業、金融保險及不動產業，以及經市府核定的策略性產業等；其中，策略性產業目前規劃包括工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、智慧機械及航太、綠能、動漫遊戲AGC、創新育成中心等19項，將一併於12月下旬上網公告時確認。