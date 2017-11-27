一日2起登山迷途 和平警分局呼籲民眾重視登山安全

2017-11-27 15:35

〔記者歐素美／台中報導〕和平區一天兩起登山迷途，警消人員搜救疲於奔命，尤其，迷途多發生在假日傍晚時刻，因為冬季天黑比較快，警方呼籲民眾登山前應事先做好萬全準備，早點出發早點下山，以免天黑迷路，造成搜救困難。

和平警分局昨天下午共接獲兩起登山迷途案，經警消人員等救援，幸均順利平安獲救。其中，楊姓民眾偕友人共4人攀登谷關八仙山，下午5點左右，下山途中，楊男因顧著用手機和友人通話，忘了看路，而走錯路迷途，加上天黑，趕緊打電話報案；谷關派出所巡佐許鍾煌、警員何聖智配合消防局等人員前往救援，於晚上7點多在松鶴部落上方尋獲楊男，將他護送下山。

下午6點左右，另一名楊姓男子與友人兩人一起登鳶嘴山，下山時因不熟悉山區路徑而迷路，雪山派出所警員郭榮平獲報後，配合消防局、林務局及民間救援團體等共10多人登山救援，於晚上9點左右，在和平區雪山路（中專一線）27K處找到兩人，將兩人平安護送下山。

和平警分局長陳永昌表示，以往發生山難的主因，包括未攜帶衛星電話、GPS衛星定位儀及無線電、單獨入山、登山時脫隊單獨行動、身體狀況欠佳、高山症發作、對山區登山路徑不熟亦無登山嚮導、山區氣候欠佳、未攜帶足夠禦寒衣物及雨具、未準備充分飲水及食糧、未準備燈具、未準備求生包及急救箱用具或不齊全等，尤其部分登山者缺乏登山經驗，又未充分準備登山器材，呼籲民眾加強注意登山安全，以避免發生意外。