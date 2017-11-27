好市多黑購划算？ 一張5月發票讓他「當天買當天退」

一名網友以為在好市多黑色購物節搶了一台便宜2000元的掃地機器人。（圖擷自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

2017-11-27 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多日前推出「黑色購物節」，吸引不少民眾瘋狂搶購，但有網友認為好市多推出的優惠不夠殺，相較於國外「打到骨折」的價格，可是遜色不少，甚至還有網友發現「黑色購物節」的優惠價格與先前的價格一樣，讓購買商品的網友當天就決定回去退貨了。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片並指出，他在台南好市多搶到一台原價12999元的掃地機器人，但「黑色購物節」優惠只要10999元，等於便宜了2000元，他耐心排隊1個小時結帳後，便興奮的PO文和網友分享，還詢問「這台效果好不好？」

沒想到這篇炫耀文貼出後卻被眼尖的網友打臉，留言表示「記得這台不是本來就10999元嗎？樓主排隊排半天結果根本沒便宜到啊！」、「沒錯， 昨天也是10999，還有兩個人在叫賣..」、「之前特價就這個價格」、「外面等計程車時一個阿桑問我多少錢？我說10999元。阿桑說前幾天就這個價錢」、「大家都被耍了」。

還有網友直接拿出今年5月購買的發票明細，證明「今年5月特價，就是這個價了」。原PO眼見許多留言都證明根本沒有買到優惠的商品，最後只好選擇退貨，還無奈的說，「還真的是當天排隊買排隊退了。」

有網友貼出5月的商品明細，指出這台掃地機器人在5月時的價格就是10999元。（圖擷自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）