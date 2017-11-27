戴資穎今天不打球 擔任電子發票載具推廣大使

戴資穎（右）擔任電子發票載具推廣大使，左為高雄國稅局長長洪吉山。（記者葛祐豪攝）

2017-11-27 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天剛在香港超羽賽連霸的羽球球后戴資穎，今天立馬飛回台灣，擔任高雄國稅局的電子發票載具推廣大使，邀請民眾一起環保愛地球。

為推廣電子發票無紙化，財政部高雄國稅局邀請高雄女兒戴資穎，擔任電子發票載具推廣大使，並拍攝宣導短片及海報。

戴資穎昨天剛勇奪香港超羽賽女單冠軍，今天立刻搭機回國，參加下午2點的記者會，她化上薄妝，展現球場上看不到的另一面。

戴資穎受訪時說，拍宣導短片很好玩，但因平時她不常一直笑，拍攝時有點瓶頸，有一幕NG了好幾次。

對於成功衛冕香港超羽賽，小戴表示她沒有感到特別興奮，就是認真打好每一場比賽，接下來則要備戰12月的杜拜年終賽。

高雄國稅局長長洪吉山指出，戴資穎是高雄人，又熱心公益，邀請她擔任代言人時，戴資穎一口答應。

由戴資穎擔任載具推廣大使的宣導 短片，將在高雄捷運各站的電視、國稅局FB-稅務e達人及YouTube播放 ，民眾憑今年11月27日起索取無實體電子發票紀錄的手機條碼，就可向高雄國稅局（包含總局、分局或稽徵所）領取由戴資穎代言限量的手機條碼紀念卡 ，每個手機條碼限領1張，數量有限發完為止。

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