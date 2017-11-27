水位創啟用來新高！石門水庫水位升至245.14公尺

石門水庫水位滿庫呈現湖光山色、美不勝收。（記者李容萍攝）

2017-11-27 15:04

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫水創啟用來新高！截至今天下午1點，石門水庫大壩水位升至245.14公尺，這是石門水庫自1956年興建，1964年完工啟用以來的最高水位，連創庫元老級的退休人員都表示「第一次看到石門水庫水位這麼高！」

石門水庫大壩壩頂設有水位標高刻度超過250公尺，但是，正常滿庫水位定位在標高245公尺，原因在緊鄰大壩的溢洪道的閘門高度為245.3公尺，只要水位超過此刻度，水會從溢洪道溢出，因此，建庫以年來只要大壩水位接近245公尺，水庫一定實施調節性放水或洩洪。

不過，今年入夏以來颱風甚少，石門水庫大壩水位在9月底降至234.72公尺，經濟部水利署10月1日將石門水庫供水區燈號由「水情正常」藍燈轉為「水情稍緊」綠燈，10月中旬卡努颱風與東北季風共伴效應帶來豐沛雨量，10月17日衝上245公尺後整整保持15天的滿庫水位，創下建庫以來持續滿庫水位天數的紀錄。

11月1日以後，石門水庫水位緩緩下降，但這幾天集水區陸續下雨，21日上午再升至滿庫水位，於23日上午曾達245.12公尺的新紀錄，短短3天，今天下午衝至245.14公尺，再刷新建庫以來的最高水位紀錄。

北區水資源局副局長邱忠川表示，從11月至明年4月是枯水期，經評估現階段東北季風帶來的雨量不如夏天猛烈，每一滴水都要存起來，暫時不會實施調節性放水或洩洪。