不一樣的菜市場 文青風又不失人情味！

2017-11-28 08:30

〔記者林孟佳／台中報導〕提到「菜市場」，你的第一印象是什麼？有市場小販的叫賣聲、婆婆媽媽喊價的喧鬧聲此起彼落，以及能歇腳呷涼、嗑美食的小攤；現在「金典綠園道商場」將菜市場的景象原封不動地搬至百貨商場3樓，讓民眾體驗高貴不貴的新形態菜市場！

第六市場首創將菜市場搬進百貨商場裡，將3樓重新規劃成嶄新的空間，進駐了來自各地菜市場的攤商，消費方式比照一般傳統市場，可議價、沒有發票、價格隨著市場機制浮動，親民又公道。金典綠園道公關連冠寧表示，原址為台中魚市場的商場，將室內空間復刻為傳統市場，以文青風布置，提供便利的座位區、免費租借萬元等級的日本進口嬰兒推車，營業時段橫跨早市及黃昏市場，上班族仍可在晚餐後來閒逛、採買。

第六市場的「金仔米店」找來友善耕作的小農及糧商，每週少量進貨以保新鮮；走逛之間會聽見「鮮研磨坊」傳來響亮的吆喝聲，提供黃金亞麻、藜麥粉等養生飲品試喝，原本在市場裡跑攤的李老闆，來到有冷氣的第六市場，依舊熱情不減；愛拍照的年輕人，千萬別錯過可愛的鐵牛車，在台中向上市場販售台灣黃豆豆漿起家的「美軍豆乳冰」，特地將農家的意象以鐵牛車帶入商場，其中備受歡迎的抹茶豆乳冰，是以清爽的抹茶搭配白玉紅豆及豆乳冰，其他還有「有心肉舖子」、「社區豆腐坊」、「手做饅頭」等，多樣化的店家及商品，感受逛室內菜市場的樂趣。

第六市場：（04）2319-8000轉8314，金典綠園道商場3F（台中市西區健行路1049號）