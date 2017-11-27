《鬼怪》女主角現身新北市府？ 公務員明星臉神似金高恩

在新北市民政局上班的公務員王錫雯擁有一張明星臉，神似韓劇《鬼怪》女主角金高恩。（圖由民政局提供）

2017-11-27 13:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕韓劇《鬼怪》女主角金高恩現身新北市政府？

最近到市府洽公的民眾發現，民政局負責採購業務的科員王錫雯擁有明星臉，不論是帶著笑容的單眼皮、高挺的鼻子，甚至連脣形及身高，都與主演《鬼怪》的韓國女星金高恩神似，相似度高達90%。

74年次的王錫雯，台北大學公共行政研究所畢業後，進入家扶基金會擔任助理，發現為民眾服務的管道有限，決定報考公職，101年地方特考及格，歷任市府衛生局、民政局秘書室採購業務承辦人。

王錫雯與金高恩身高同樣是167公分，興趣除了追韓劇，更迷上韓風舞蹈，不論是流行的「打氣舞」、「敲門舞」等，扭腰擺臀動作都難不倒她，每週固定到舞蹈教室報到，至今持續2年，她說，很享受跳舞時全身肢體伸展、飆汗淋漓的暢快。

王錫雯表示，上班時每天打電腦、趕公文，一坐就是3、4個小時，解除肩頸痠痛的良方就是靠跳舞舒壓，她喜歡韓風舞蹈的原因，是旋律耐聽、好記，舞蹈動作可愛迷人，跟隨音樂節奏舞動身體，希望曲線更窈窕，有助於強化身體的協調性、敏捷性及肺活量。

民政局秘書室主任張秀玲說，王錫雯任公職4年多，擅長將艱澀的採購法令轉化為簡淺易懂的語彙，協助新進同仁在最短時間內上手，同仁忙不過來也會主動幫忙，工作態度備受肯定。