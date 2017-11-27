不當烏賊大車 新竹八大客運業者簽署低碳環保協議！

不當烏賊大車！新竹市八大客運及大車業者與新竹市環保局簽署協議，將逐年汰換老舊柴油車並加裝可過濾黑煙的濾煙器，為空氣品質盡一分心力。（記者洪美秀攝）

2017-11-27 13:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市環保局今天與轄內八家運輸業者簽署「使用低汙染柴油大車」協議，且組成「環保大車隊」，宣示汰換老舊柴油車，使用符合四、五期標準的車輛，市長林智堅表示，優良空氣品質是進步城市象徵，透過推動降低大客車黑煙排放、增加公園綠地綠覆率「雙管齊下」，希望打造宜居幸福城市，讓市民享受優質空氣與環境品質。

新竹市環保局配合環保署計畫，與市轄新竹客運、豪新貨運、元誠通運、國產建材、五崧捷運、驊洲運輸、國光客運、科技之星共家家運輸業者組「環保大車隊」，由各家車隊簽署承諾，將汰除一、二期老舊柴油車，三期車輛加裝濾煙器，並使用符合四、五期標準車輛，落實車輛定期維護保養，及使用環保車輛進行貨物運輸，一起為好的空氣品質努力。

林智堅說，對城市機車族與步行族還說，大客車排放的黑煙最討人厭，不僅要被迫吸黑煙、廢氣，還造成空氣污染，市府邀請八家業者共同簽署低碳環保行列，就是要降低大車黑煙排放量，讓城市空氣品質更好。

林智堅說，竹市環保局從環保署八月份公布補助辦法以來，總共已汰換31輛老舊柴油車，並在12台垃圾車加裝環保署認證的「濾煙器」，讓排放出來的氣體，黑煙去除率達80％，有效減少空氣污染。

環保局表示，鼓勵車主淘汰老舊大型柴油車，只要設籍於竹市88年6月30日前出廠的一、二期大型柴油車，在今年8月18日後完成報廢及車體回收，且在明年10月10日前提出申請，就可獲5萬元到40萬元的補助，呼籲車主儘早提出申請，響應空污減量愛地球。

另外，針對88年7月1日到95年12月31日出廠、未達汰除年限的三期大型柴油車，也可獲加裝環保署認證濾煙器的補助，依車輛排氣量大小，可獲九萬到十五萬元補助，可由車主委託濾煙器廠商向環保局提出申請補助，不僅可將黑煙排放提升到符合現行五期標準或黑煙去除率達80％，也能改善空氣品質。

環保局長江盛任說，目前設籍竹市一期到三期大型柴油車有1954四輛，預計2年內完成改善，明年底能完成汰舊補助及加裝濾煙器769輛目標，如此每年約可減少竹市PM2.5排放27.41公噸，有意願者可電洽：03-536-8920轉2008、2018。