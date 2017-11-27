仁醫侯武忠癌逝 澎湖縣政府研議修法立像

澎湖縣政府將修法，為澎湖仁醫侯武忠立像誌念。（翻攝侯武忠臉書）

2017-11-27 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖仁醫侯武忠日前罹患胰臟癌病逝，讓許多澎湖人不捨，紛紛希望能豎立銅像誌念；澎湖縣政府除成立治喪治喪委員會協助家屬之外，同時呈請總統頒發褒揚令，縣長陳光復也指示民政處速訂褒揚狀及銅像設立辦法作業要點。

其實澎湖縣政府立像早有前例，包括「騎腳踏車大鬍子醫生」-天主教靈醫會義大利籍何義士、「澎湖的一顆寶珠」-基督教信義會美籍白寶珠阿姨，2人都在澎湖奉獻青春歲月，照顧痲瘋病患，並分別獲得第一屆、第四屆醫療奉獻獎表揚，2人銅像僅一條街之隔，被澎湖縣議會議政大樓阻隔。

享年55歲的侯武忠醫師，也曾獲第十二屆醫療奉獻獎，自資購船巡迴白沙離島醫療事蹟傳頌澎湖，因此不少民眾及病患都希望能比照何義士、白寶珠立像誌念，澎湖縣政府聽到了，有鑑於澎湖縣迄今仍無褒揚狀及銅像設立辦法，為此縣長陳光復指示民政處速訂相關作業要點，讓曾對澎湖有大貢獻人士之義行能獲彰顯外，相關事蹟更將作為教學，永為後人所悼念。

由於侯武忠足跡遍布澎湖望安、七美及白沙各離島，在白沙鄉衛生所服務時間最長，因此一般人認為最適合立像地點應在白沙赤崁，但侯武忠出身湖西潭邊，是否落葉歸根也是地點選擇之一，但最重要的還是要尊重家屬的意願，是否同意立像及地點選擇，可能要等到喪事告一段落之後再行商議。