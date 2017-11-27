好博家資遣員工再抗議 勞資雙方發聲明摃上

繼連續兩天在Homebox新竹店抗議行動，Homebox桃園店將被資遣的員工所屬的普來利企業工會，偕同桃竹兩地的產業總工會，今早轉移陣地到竹北店抗議。（記者廖雪茹攝）

2017-11-27 13:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕繼連續兩天在Homebox新竹店抗議行動，Homebox桃園店將被資遣的員工，今早轉移陣地到竹北店，抗議資方關店卻拒絶協商，並砲轟資方「只顧直播不見勞工」；對此，普來利公司發布聲明回應，桃園店結束營業一切遵照政府勞基法相關規定辦理，現階段唯一能做的就是依法給予桃園店員工應有的資遣費。勞資雙方各執一詞。

「員工辛酸賣命，Homebox能否回應？」普來利企業工會理事長彭宏達和Homebox桃園店員工，偕同桃園市和新竹縣產業總工會等10多人，今早10點在竹北店大聲吶喊，要求公司董事長盡速出面，就工會提出的資遣方案進行實質協商。竹縣警方派出10多名警力現場維持秩序。

抗議者請竹北店的員工一起加入聲援；他們提醒，今日Homebox如何對待桃園店的員工，未來就可能會用更粗暴的方式對待各位。抗議者也在店外分送傳單，向市民朋友和顧客說明抗議行動。彭宏達並說，只要公司有誠意都可以談，但是公司卻沒有提出任何方案，僅用勞基法最低標準給付，工會該如何談?

普來利公司今則發佈聲明，在Homebox桃園店結束營業的過程中，Homebox一切依法預告、協商、給付資遣費；但工會要求要優於政府法規2倍的資遣費和每人10萬的年終慰問金，要求不合理。「面臨數百萬的資遣費給付，依法給予桃園店員工應有的資遣費是我們現階段唯一能做到的。」

普來利公司聲明也表示，桃園店長達多年的虧損已影響到Homebox整體的永續經營，為避免持續擴大虧損，確保多數員工的權益，公司只能一切依法辦理。

Homebox總經理徐文宗在好博家臉書粉絲頁，直播親自說明新竹店封店紛擾，呼籲勞方回到談判桌上協商。企業工會則痛批，桃園關店已訴求1個多月，董事長避不見面，卻透過直播放話。

工會25日在新竹經國店的抗議行動，一度與警方發生激烈衝突，造成一名警員左手脫臼，五名工會幹部遭依強制罪、傷害罪及妨害公務罪嫌移送法辦。案發後，工會發佈聲明，有律師群連署聲援罷工，質疑警方執法過當；竹市警方則強調，接獲民眾報案到場處理被推擠，為保障合法權益及民眾的安全，才依法送辦。

彭宏達強調，該工會是依據「勞工爭議處理法」，通過無限期罷工及設置罷工糾察線；「合法的罷工本來就可以阻礙事業的正常運作，包括阻止其他員工上班或者消費者入店消費。」

今天下午2點，新竹縣政府勞工處將進行Homebox勞資雙方強制協商會議。

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繼連續兩天在Homebox新竹店抗議行動，Homebox桃園店將被資遣的員工所屬的普來利企業工會，偕同桃竹兩地的產業總工會，今早轉移陣地到竹北店抗議。（記者廖雪茹攝）

普來利企業工會強調工會是依據「勞工爭議處理法」，通過無限期罷工及設置罷工糾察線，現場也分發傳單向市民和顧客說明。 （記者廖雪茹攝）