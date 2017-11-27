北市列管溫泉業者 截至10月不合格計29件

2017-11-27 12:51

〔記者周彥妤／台北報導〕天氣轉涼，泡湯旺季到來，台北市衛生局今表示，列管的56家溫泉業者，今年截至10月底，共計抽查297家次，溫泉水質抽驗合計464件，其中不合格總計29件，不合格率為6.2%。

衛生局指出，每年10月至隔年2月，為溫泉旺季，水質抽驗頻率為每個月1次，每年3月至9月，淡季期間則每3個月抽驗1次，檢驗標準為總菌落數每1 mL池水含量應低於500 CFU，且大腸桿菌群每100 mL的含量應低於（含）6 CFU。

衛生局表示，北市列管的溫泉業者共有56家，今年截至10月底，共計抽查297家次，溫泉水質抽驗合計464件，其中不合格總計29件，不合格率為6.2%，比起去年同期9.33%的不合率，顯示比率下降。

衛生局疾病管制科長陳少卿說，按法規規定，複驗又不合格，才會列表公告，民眾欲了解水質抽驗結果可至衛生局網站查詢，或致電2375-9800轉1962洽詢衛生局。

陳少卿提醒，泡湯務必考量自身身體狀況，若患有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病與血友病患、皮膚敏感度差、飽餐、空腹均不適合入浴；泡湯時間最好不超過10至15分鐘，過程並注意水分補充，眼睛避免接觸池水，若有任何不適，應立即離池並通知服務人員。