竹東文創藝術村開幕 創意時尚週登場

新竹縣竹東文創藝術村開幕的創意時尚週活動中規劃有cosplay大賽，屆時將有不少動漫coser來展現創意。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-27 12:36

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕位於新竹縣竹東火車站旁的動漫園區，東側的竹東文創藝術村將於12月9日開幕，縣政府文化局為此舉辦長達8天「創意時尚週」活動，縣長邱鏡淳今天邀請動漫coser參加活動預告記者會，邀請民眾踴躍參加這項難得的藝文盛會。

新竹縣政府文化局局長張宜真說，創意時尚週首場活動｢樂來樂愛你｣於12月9日早上10點在竹東文創藝術村主舞台登場，竹東在地樂團「亂成一團」以中西合併的樂曲揭開序幕，後續則邀請「洄聲計畫」主唱阿龔用音樂分享溫暖，下午則有新加入藝術村的中華大學創新育成中心所帶來的｢彼此紙間｣走秀及熟人風薩克斯風樂團演出。

邱鏡淳說，12月10日舉辦的新竹縣動漫藝術節以cosplay大賽，廣邀全台cosplay同好共襄盛舉，比賽總獎金有5萬2000元，將吸引不少動漫coser來秀創意，當天竹東文創藝術村將串連台日妖怪進駐藝術村內F棟的「月桂樹」展出，戶外空間則有動漫創意市集，要讓動漫愛好者一次看個過癮。

文化局強調，這2天也安排有「動漫客庄-竹東內灣趣遊」導覽解說活動，由導覽人員帶領遊客用緩慢的步調，來趟竹東與內灣間的深度客庄文化之旅，參加活動每人需繳交200元報名費，即享有旅遊平安險、火車票、門票、DIY體驗費用及餐點等，歡迎有興趣民眾利用線上預約系統報名參加，活動報名網址請搜尋「動漫客庄-竹東內灣趣遊」。

文化局也表示，12月11日至12月15日週間活動不間斷，以藝術村空間為主的「店家同樂」有空間展示及各式體驗活動，歡迎民眾一起體驗創意空間新美學。