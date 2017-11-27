後龍殯葬園區有條件啟用 居民環團怒嗆縣府護航

苗栗縣自然生態學會洪維鋒也強調，後龍殯葬園區開發已嚴重威脅石虎生存棲地。（記者鄭名翔攝）

2017-11-27 12:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府於上月有條件准許位於後龍的苗栗縣福祿壽殯葬園區啟用，引發環團及當地里民不滿，今早到縣府前舉牌抗議，認為該殯葬園區對環境影響爭議仍多，縣府卻特意修法，質疑是護航廠商，要求縣府應立即暫停其使用執照。但苗栗縣府發聲明回應，強調一切流程皆公開透明，絕未違法。

後龍鎮龍坑里里長郭貴輝表示，縣府為後龍殯葬園區特別修法「量身打造」，不但放寬殯葬園區與距離學校、住宅區及加油站的距離，而且放任業者未做汙水處理廠，危害當地居民飲用水質；苗栗自然生態學會老師洪維鋒也痛批縣府，將石虎當作苗栗吉祥物，卻又放任業者在淺山地帶大肆開發，嚴重破壞石虎棲息地，根本是自相矛盾。

且環團質疑，該案在四級坡地的基地按規定需達20公頃，但卻僅有17公頃，認為該殯葬園區已違反促進民間參與公共建設法及授權的契約，認為縣府應積極要求變更合約並重做環評，不應該先有條件准許業者啟用，再補做程序。質疑縣府屢屢護航業者，不排除控告縣府行政怠惰。

苗栗縣政府則回應，殯葬園區開發一切依法行政，且過去已組成專案調查小組審視，比照縣內各公私立納骨塔的審查標準，絕無放水。縣府強調，縣內的殯葬設施不足，後龍殯葬園區的設置有其必要性，對環境影響爭議也經最高行政法院判定縣府勝訴，日後會再加強與當地居民溝通。