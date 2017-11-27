屏東考察 賀陳旦：全面支持交通、觀光建設

交通部委員會今天到屏東考察，縣府提出6項提案，賀陳旦在會中表示全面支持。（記者邱芷柔攝）

2017-11-27 12:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕立法院交通部委員會今天考察屏東地區交通及觀光建設，會中提案緊扣屏東鄉親引頸期盼的高屏第2條東西向快速公路議題，縣府同時爭取潮州鐵道文物館、枋寮大車站平台、恆春落山風藝術季、屏東熱帶農業博覽會、台灣燈會等規劃與經費，交通部長賀陳旦表示，從6項提案中可以看見交通建設必須從均衡與國土共同發展的角度出發，交通部會全力支持與配合。

賀陳旦說，今天做進一步的溝通，可以看見屏東位在台灣比較南端的地方，所以很多思考必須從均衡、國土共同發展的角度出發，並且因地制宜，幫當地找到一些可能開發的契機。

賀陳旦表示，對於屏北東西快速道路辦理，已在11月24日報院審查，後續期程大約需要2年到3年時間規劃及5、6年時間評估，相關進度未來可以朝每個月讓縣府、縣民了解追蹤辦理情形；潮州鐵道文物館從「博物館」變成「文物館」，並非降級，而是強調其開放性的特色，包括遊憩與就業的開放，未來可以在潮州打造像是富岡基地與當地學校的合作模式。

賀陳旦也表示，他認為枋寮大車站是很棒的案子，枋寮位在屏東中間，是台鐵屏東縣、南迴線及恆春觀光鐵道的交會點，他們樂於全力支持，在台灣南邊以枋寮為例，打造像是目前新竹車站的樞紐角色。

另外針對縣府團隊爭取的台灣燈會、屏東熱帶農業博覽會、恆春落山風藝術季等活動支援，賀陳旦也表示，他認為這些活動在時間性上都是帶狀的，活動時間長「比放煙火更有意義」，可以透過結合，從明年開始把像是大鵬灣、屏北、恆春等活動變成一系列強化觀光的活動，交通部會全力配合。