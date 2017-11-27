加碼鋼管女郎表演 補給最好的虎尾馬拉松週日開跑

虎馬路跑協會邀大家12月3日星期日上午6點到虎尾鎮立體育場跑馬拉松。（記者廖淑玲攝）

2017-11-27 12:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連續舉辦7年的虎尾巾都馬拉松週日開跑，今年總報名人數可望突破6000人，除了最受跑友呵咾的補給豐富，今年特別加碼有鋼管女郎表演，歡迎大家12月3日星期日上午6點到虎尾鎮立體育場共襄盛舉。

虎尾鎮公所結合虎馬路跑協會舉辦的虎尾馬拉松，今天在虎尾農博生態公園入口處舉辦迎賓記者會，展示補給品，虎馬路跑協會會長陳克昌指出，已完成報名者42k全馬組2352人、21k超半馬組1676人，10k健康組1364人，3.5k休閒組445人，視障42k全馬組及視障21k超半馬組也各有人報名，人數可望突破6000人。

陳克昌強調，全程共設15處補給站，是跑友公認補給最好的馬拉松，結合友會與社區以牛肉、鮮蝦、水餃、啤酒等高營養食品為跑友做體力補給，還準備有精美伴手禮，歡迎大家一起來。

虎尾鎮公所也設置「虎尾馬拉松賽事網」，紀錄虎尾馬拉松的完整歷史及精彩照片，透過網路瀏覽虎尾的光、亮與美，其中虎尾路跑名人堂登錄30馬、60馬、100馬、200馬、300馬等各組路跑英雄，還有歷屆最佳紀錄保持人及其成績，歡迎大家向大會紀錄挑戰。

此次賽程景點從高鐵雲林站、頂溪貓公園、崛頭口袋公園、埒內親水生態公園及棉花、玉米、毛巾的故鄉，北溪彩虹村、虎尾農博公園、興中高鐵特區、中科虎尾園區、文化三館、虎尾涌翠閣等古蹟景點盡收眼底，帶跑友遍賞小鎮風光人情、綠野平疇。

陳克昌還透露，當天跑友周天寶將挑戰第600馬，還有千馬接力，虎馬路跑協會將首度推出鋼管女郎表演，保證精彩，跑過387馬的陳克昌、完成235馬的莊安吉及超過111馬的郭清江，今天都現身說法，強調跑友只要量力而為，聽自己身體的聲音跑，跑馬是有益健康的。

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主辦的虎馬路跑協會展示當天豐盛的補給品。（記者廖淑玲攝）

跑馬拉松有益健康，跑過387馬的會長陳克昌（中）、完成235馬的莊安吉（右）及超過111馬的郭清江（左）。（記者廖淑玲攝）