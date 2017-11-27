避免菜價崩盤 官民合力推廣國產鮮蔬

農糧署與農民、蔬食餐廳合力呼籲民眾多食用國產蔬菜。（記者張菁雅攝）

2017-11-27 11:03

〔記者張菁雅／台中報導〕冬季是國產蔬菜的產季，為避免穩定菜價，農委會農糧署與台中蔬食業者合力推廣國產蔬菜，呼籲國人多食用在地的當季蔬菜，以行動支持農民。

農糧署表示，台灣地屬亞熱帶地區，農民避開夏天高溫、秋天多颱的季節，從秋末開始生產蔬菜，而台灣冬天平均10至15度，是種植蔬菜最適宜的氣溫，因此冬天各種蔬菜應有盡有。

農糧署作物生產組蔬菜花卉科長傅立忠指出，以民眾常食用的高麗菜來說，現在進入產季，而高麗菜有3個品種，只要用適合的方式料理，都很好吃，例如，初秋品種口感較軟，適合清炒；伊莫陸品種較硬，適合包水餃；改良種口感介於中間，可用來煮湯。

農糧署也頒發「日日好菜優良嚴選店家」證書給台中蔬食業者，包括寬心園蔬食餐廳董事長黃瓊瑩、菜市場蔬食餐廳何俊昕、艾德華廚房行動餐車外藉老闆艾德華，感謝他們支持國產鮮蔬。

黃瓊瑩表示，消費者都知道多吃蔬果有益健康，蔬食人口也越來越多，她十分肯定農民依循吉園圃、CAS優良農產品、產銷履歷、甚至是歐盟認證的生產作業流程辛勤栽種，希望能聯合更多元的餐廳業者，用不同的料理手法來呈現國產蔬菜的好滋味。

雲林縣農業合作社聯合社理事主席陳清山則說，農民以友善環境的耕作模式整地種植，但豐收時又會遇到「菜價崩盤」的挑戰，將一季的辛勞付之一炬，賣了收不回成本，不賣虧更多，因此希望民眾建立「採收鮮機，最佳食機」的觀念，支持國產鮮蔬。