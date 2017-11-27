又起爭議！網友控「哈打奶奶」商標盜圖

網友指控「哈打奶奶珍稀甜點」的商標，根本是直接用伊莉莎白泰勒的老照片合成，認為此舉觸犯「名人肖像權」。（圖擷取自哈打奶奶 嚴依柔 違反捷運法出來面對 反哈打奶奶專頁臉書）

2017-11-27 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名甜點店「哈打奶奶珍稀甜點」在幾個月前，因不滿與顧客約在捷運站面交時，遭捷運人員以違反《大眾捷運法》為由勸阻，事後在臉書上開直播怒嗆北捷，卻反遭網友撻伐，儘管「哈打奶奶」的臉書已經關閉，但近日仍有網友再揭露，原來哈打奶奶的商標Logo是盜用名人的照片改圖。

據粉絲團《哈打奶奶 嚴依柔 違反捷運法出來面對 反哈打奶奶專頁》貼文指出，原來哈打奶奶的商標Logo其實是使用「玉婆」伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）的老照片，去背景後再加上大蝴蝶合成，網友認為此舉明顯觸犯「名人肖像權」。

甜點業者「哈打奶奶」在9月初左右與顧客約在捷運站面交，但也因此觸犯《大眾捷運法》第50條「禁止在站內交易」規定而遭到捷運人員勸阻，業者心有不甘，事後開臉書直播怒嗆北捷「暴力驅趕」、「要衝撞現有體制」等等，大批網友看不下去，痛批業者違規還敢大聲，狂被各方人士打臉，最後「哈打奶奶」在不敵各方壓力下關閉臉書與實體店面，但仍保留官網提供電話和e-mail訂購。