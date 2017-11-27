30多年來首度回饋 新竹鄉親免費桃源仙谷賞花

桃源仙谷目前5、6000株各色百合綻放，30多年首次開放新竹鄉親電話預約進園免費賞花。（記者黃美珠攝）

2017-11-27 10:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕位在新竹縣關西鎮和桃園縣復興鄉、羅馬公路交界上的「桃源仙谷」30幾年來今年首度回饋新竹地區鄉親，106年12月15日以前，只要透過電話（03）3822661預約成功，就可以免費入內欣賞5、6000株的各式百合花。

而該園區每年為迎接春節而栽種的數10萬球鬱金香也已經進入育苗期，最快12月底就可以看到花苞綻放，不過正式鬱金香花季要到明年1月才會正式開跑，為期約2個月。

而隨著冷空氣來到，該園內1萬多棵的黃金楓樹林，其葉片已經由翠綠轉成金黃色，使得綠油油的山頭變得亮眼而吸睛。未來寒流持續的話，黃金色的樹葉還將持續轉變為紅褐色的，平添園區多彩美景。

另外佔地約214公頃的「桃源仙谷」內，同時還有近百株的落羽松也在換季變色中。

由於全景除了步道是有止滑作用的水泥鋪面，其他都保持著自然野地的面貌，再加上山區濕氣重，因此步道上的苔蘚也被視為森林環境的一環，並不特別清除，所以特別要提醒遊客，入園時務必挑選抓地力好的鞋款外，也要特別慢行、小心。