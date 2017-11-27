郭董愛店被國稅局盯上了！ 金春發遭檢舉未開發票

金春發牛肉店傳出被國稅局盯上。圖為北投分店。（圖擷自Google地圖）

2017-11-27 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕老牌「金春發牛肉店」經常大排長龍，連鴻海董事長郭台銘、潤泰尹衍樑等人都是常客之一，不過日前金春發南港分店慘遭車輛撞入，現又傳出遭國稅局盯上，認定該店月營業額已超過20萬元，達開立發票的門檻，成為國稅局近期重點輔導對象。

根據《蘋果》報導，投訴的黃姓女子認為，嘉義噴水雞肉飯因漏開發票被挨罰停業2週，北投「金春發牛肉店」更是直接不開發票，讓她覺得很不公平。台北國稅局北投稽徵所則表示，今年9月就已找金春發負責人「談一談」，想要輔導老闆使用發票，不料金春發非常抗拒。

國稅局隨後調高金春發牛肉店查定銷售額，並持續輔導該店接受「開立發票」，同時也將給予準備開立發票作業時間，以店家成功開立發票為最終目標。國稅局稅務人員表示，小店可能因人手不足無法開發票，因此適用1%營業稅，但月營業額達20萬的店家，有能力開發票並申報5%營業稅。像公館台一牛奶大王、陳三鼎青蛙撞奶、阜杭豆漿等知名美食店都因月營業額破20萬元以上而開立發票。

另有民眾認為，金春發在台北市大同區、北投區、中山區、南港區等地都有分店，「百年老店拒開發票，實在說不過去。」