文化大學經營權爭奪戰第2回合 校長圈選爆紛爭

文化大學經營權之爭，再爆紛爭。（圖擷取文大官網）

2017-11-27 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕文化大學經營權之爭，在去年文大董事長張鏡湖引薇閣基金會董事長李傳洪之力，擊退「五大寇」穆閩珠、洪秀柱、胡志強、蔣方智怡、焦仁和5位董事後，又有新發展，原本已將在明天（11月28日）圈選新校長，但是，張鏡湖女兒也是現任文大董事張海燕又指稱不公，要求重新遴選，而使得明天能否順利產生新校長而有新變數。

《上報》報導，文化大學經營權之爭，已紛擾十多年，依照新的進度，明天文大董事會將從台科大資管系特聘教授盧希鵬、文大社科院院長趙建民2位中，選出一位擔任文大校長，但張海燕指從10月25日的校長遴選時，6位遴選委員涉不公，應啟動調查，重新遴選。

報導指出，張海燕是指原是其父心腹的二位董事袁興夏與張冠群，竟然「變節」投靠李傳洪、潤泰集團尹衍樑等文大董事，掌控董事會，欲對抗張鏡湖；他們的目的就為「強奪60億元校產」。

張海燕向媒體指控，校長遴選委員不合理，包括在11位遴選委員中，有6位將盧希鵬評為100分，這樣分數讓人質疑其合理性，其次，遴選委員資格也受質疑，袁興夏只有大學畢業，卻可擔任遴選委員，而張冠群並非遴選委員，卻在當天列席會場；評分結果出爐後，袁興夏更直接「保管」評分表，帶走相關資料，即使事後張鏡湖以掛號要求交出評分表，也置之不理。

張海燕揚言，將在明天董事會，主張先查清楚遴選過程有無瑕疵、不公，「不要急著決議選出校長」，若是多數董事執意要做決議，張鏡湖極有可能提起「撤銷校長遴選委員會及董事會決議」的民事訴訟，主張選舉無效。

不過，遭到指控的袁、張二人也提出抗議，指這是須有的罪名，袁興夏指出，依校長遴選規則，每位委員評分多少都是保密，且只要在60~100分之中圈分，都是有效票，所有的計分、監分人，都是張鏡湖指定，也認定為有效票。且評分資料已密封，交給秘書單位保管，怎可隨意拆封？