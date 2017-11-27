11/27 各報重點新聞一覽

2017-11-27 06:38

自由時報

醫學中心、區域醫院 健保給付門診擬縮減

為扭轉小病逛大醫院的現象，衛福部健保署研擬分級醫療新措施，預計明年起，要求醫學中心、區域醫院門診量逐年減二％，目標五年內減少十％，超過部分可能不予給付；若以去年門診量計算，恐有高達七百萬人次會受影響。

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數棟建物倒塌 多人倒地不動 中國寧波大爆炸 官方稱2死

二十六日上午近九時，中國浙江省寧波市江北區發生原因不明大爆炸，據稱造成多棟建築物倒塌，已知至少兩人喪生、逾三十人輕重傷。然而，從媒體披露現場畫面看來，爆炸後出現蕈狀雲，現場一片狼藉，地上有多人動彈不得，有人臉龐焦黑或滿臉血漬，故實際死傷人數恐更高。當局尚未公布爆炸原因，有網友質疑北京當局這次是否又企圖掩蓋、隱匿真相。

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球后戴資穎 香港超羽賽連霸

世界球后戴資穎昨天在香港羽球超級賽女單決賽，以直落二力退世界排名第三的印度女將辛度，四年內三度在這項賽事封后，也是生涯首度於超級系列賽衛冕成功，進帳三萬美元冠軍獎金（約八十九萬台幣）。

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蘋果日報

教師撿破爛 年收千萬 辭職捨90K高薪 夫妻轉行做回收

垃圾真的可以變黃金！原任幼教老師的洪政群，與妻子張昆嵐合計八、九萬元月薪，收入穩定的洪政群，六年前毅然辭職後加盟創業，設立一般人印象中髒臭亂的資源回收廠，雖洪父反對並罵洪：「好好老師不當，來撿破爛。」但他用巧思將回收廠變淘寶站，也用真心關懷從事資源回收的弱勢長者，將回收廠當另一個家，短短三年就回收成本，現年營收逾千萬元。

踢爆 購戰車履帶 疑涉圖利

國軍每年採購數十億元的戰車履帶再傳弊端，日前陸軍兵工整備發展中心公告M60A3戰車的「履帶節總成」採購案，即傳為特定廠商訂定「免路試」條件，其餘廠商則須參與「路試」；而兵整中心規定戰車「路試」條件比美軍還嚴，陸軍內部人士質疑，此舉恐有圖利特定廠商之嫌。

聯合報

巡防艇未交船 海巡解約、求償慶富12億

海巡署海洋巡防總局昨天宣布，即日起解除委託慶富造船廠製造一百噸級巡防艇的合約，並將向慶富提起十二億八千五百廿九萬餘元損害賠償。

3000坪太陽能電廠卡關 業者怨政府不幫忙

台灣今年來屢陷缺電危機，政府希望加速開發太陽能等綠色電力，推動能源轉型、補足電力，同時達成減碳需求，但跨部會間的協調失靈與規定欠缺彈性，卻讓太陽能電廠開發牛步化。

中國時報

6成民眾認司法不夠挺警察！警察執法權弱化 司法應全面檢討

司法是維護社會正義最後一道防線，警察代表國家執行公權力，保障民眾生命財產安全。如果司法不挺警察，街頭由誰保護？根據旺旺中時媒體集團的民調顯示，有近6成民眾認為目前司法或法律不夠保障警察依法行使公權力，更有超過9成民眾認為公權力不彰會影響治安；對此，警政署長陳家欽回應表示，警察站在第一線，不僅靠專業與勇氣，還需要全民鼓勵，與司法體制的支持，現行法制若致警察執法遭遇困境，應全面檢討。

慶富爛帳 八大行庫重損149億

財政部長與金管會主委今（27）日將赴財委會再就慶富案提出專案報告，對於相關放款、損失金額，財政部在書面報告中指出，慶富集團合計獵雷艦案、慶陽海洋聯貸、海巡署28艘巡防艦等包括聯貸、自貸等所有貸款，在八大行庫共有205.1億曝險部位，八大行庫損失總計148.97億。