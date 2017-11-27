高屏空氣品質亮紅燈！今起回溫雨勢緩 週四再轉涼

今天（27日）清晨中部以北及宜花仍有涼意，低溫19至21度，南部及台東低溫21至23度，北台灣白天高溫約23至26度，中南部約27至30度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-27 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天（27日）清晨中部以北及宜花仍有涼意，低溫19至21度，南部及台東低溫21至23度，北台灣白天高溫約23至26度，中南部約27至30度；降雨方面，北部、東半部仍有雨，其他地區多雲到晴。另外今天高屏地區空氣品質達紅色警示，較敏感體質者需多留意

中央氣象局指出，今天氣溫略升，北台灣高溫可達26度，中南部甚至有30度高溫，民眾需留意溫度變化，適時調整穿著。今天雨勢也將減緩，迎風面的北部及東半部地區仍有短暫雨，中南山區亦有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

空氣品質部分，今天高屏為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南、馬祖及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，東北風持續偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海並有較強風浪，海邊活動、海上作業需注意。

明起至週四風向轉為偏東風，降雨侷限在東半部地區，西半部則為多雲到晴，中部以北高溫可達29度，南部甚至可達31度，週四下半天才會有另一波東北季風南下，各地溫度下降且北台灣天氣轉涼。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 24 20 ~ 28 21 ~ 29 21 ~ 26

今天雨勢也將減緩，迎風面的北部及東半部地區仍有短暫雨，中南山區亦有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）