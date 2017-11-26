大內龍貓彩繪村 爆紅後的喜與憂

大內龍貓彩繪村，網友大力分享轉傳下，成為爆紅景點。（記者黃文瑜攝）

2017-11-26 23:50

〔記者黃文瑜／台南報導〕大內龍貓公車站彩繪，過去在網友大力分享轉傳下，成為爆紅景點，至今假日遊客仍絡繹不絕，遊覽車團爭相參觀，為當地帶來人潮，原本只有長輩的小聚落突然熱鬧了起來，假日婆婆媽媽在路邊賣水果、番薯和手工醃製品，卻也帶來噪音及垃圾問題，沿路都有手繪標語，提醒「請勿丟垃圾」、「拍照請小聲」，卻不見改善。

大內龍貓公車站是由Kevin與Eva夫妻檔聯手打造，因為Eva的媽媽幫人帶小孩，想讓小孩開心，就在矮牆上畫了與小朋友身高差不多高的貓熊「圓仔」。結果被鄰居小孩發現，吵著要和「圓仔」拍照，還希望Eva夫妻幫他們家也畫一幅，後來愈來愈多鄰居來拜託，到現在已經有20幾幅畫作。

有居民從一開始就反對彩繪，認為遊客影響出入不方便，如果他家附近聲響太大，會毫不客氣大罵要遊客安靜。石林里里長說，曾有過因Kevin畫了一隻大象，反對者騎車經過跌倒，聲稱見到大象顯靈，象鼻掃到車子才讓他跌倒，擔心大象傷害村子裡的人，要求把大象擦掉阻止作畫。

居民表示，一開始有彩繪，大家會注意門面整理環境，但遊客進來也伴隨垃圾，遊客走後都要自己撿，其實很無奈。假日遊客出遊放鬆心情，小朋友在巷弄中追逐嬉戲，有時看漂亮的畫作太興奮拍照也會比較大聲，影響午休，不過觀光就是這樣，有失有得所以看得開。不過婆婆媽媽卻很開心，假日帶著自己的農產品坐在路邊販賣，賺私房錢，甚至有年輕人租老舊三合院，設置咖啡座，賣起飲料。

石子瀨社區發展協會里事長曾博揚認為，彩繪對於社區發展有正面影響，設置垃圾桶或是流動廁所等，就能維護彩繪村觀光及當地民眾生活品質，但社區苦無經費無法提供設施。大內區長李賢村表示，其實設置垃圾桶經費事小，但維護是一更大挑戰，有了垃圾桶反而會讓人帶私人垃圾丟棄，因此不提供垃圾桶，呼籲遊客發揮公德心，遵守觀光規則。

在台南在諸多彩繪村中，永康復興里的彩繪算是較成功的案例，因地處眷村，所有畫作都和老兵有關，軍人迷彩散佈在整個彩繪村裡，創作三年多來遊客量相穩定，並且有增加趨勢，居民也持續做畫。復興里里長李鎮國說，這是社區的特色，要講的就是老兵故事，只要遊客到這裡，就可以了解這個地方的文化背景，整個規劃下來就是「老兵文化復興園區」，沒有生意、卻有故事，「不求一夕爆紅，但求長長久久」，畢竟文化的深度與內涵才經得起時間的考驗。