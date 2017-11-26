鋼刷畫家遊南庄 路邊創作居民讚

2017-11-26 22:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕藝術還是破壞公物？日前有網友在臉書「我是南庄人」po出幾張路邊牆面塗鴉照，直批作畫者「別再『刷』存在感」，但多數網友反而大讚畫作美化環境。原來創作者是台灣首位鋼刷藝術家黃聖人，日前到南庄一遊，心血來潮留下4幅畫作，南庄鄉公所清潔隊表示，目前未接獲民眾檢舉，但會到現場了解，若有造成污染或破壞結構部分，仍會要求復原並求償。

65歲的黃聖人是名退休郵差，19歲時開始學創作肖像畫作，曾開設畫室，但1年後因生意不佳因而轉到郵局工作。但對於繪畫熱情始終不減，常在工作閒暇之餘創作油畫，但退休後有感於傳統的肖像畫需求已被照片取代，因而苦思新的創作方式。有次他在修繕房屋圍牆時，以鋼刷刷洗牆面青苔時，發現可藉此創造明暗差別，突來靈感透過此方法作畫，一畫就上癮。

黃聖人表示，日前到南庄遊玩，發現週末有許多遊客來來往往，一時興起就在南庄橋、河堤停車場等處以鋼刷繪畫出老鷹、馬、佛像等鋼刷畫作。他說每幅創作大概花上半小時，利用鋼刷用力刷洗牆面，透過黑白、明暗的反差，繪製各種創作，目前在全台各地已經留下3、400張畫作。當地居民也畫作賦予斑駁牆面生命力，直誇「高手在民間」。

家住高雄鳳山的黃聖人也曾在屏東工業區內的一家鍊條工廠牆壁上畫出栩栩如生的佛像，吸引許多人圍觀拍照，但卻遭工廠老闆要求恢復原狀，許多人也大呼可惜。目前他免費教授鋼刷藝術，收了3名學徒，希望未來能在更多地方留下美麗印記。

南庄鄉公所清潔隊隊長黃鴻翔表示，目前並未接獲民眾檢舉，但仍會主動到場了解，若該創作有涉及污染或毀損結構等，會協請相關單位，向創作人要求還原或賠償。