「被台灣文化養大」 中國作家：上大學才知國家不正常

2017-11-26 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕年僅27歲的中國媒體人趙思樂因報導中國公民運動屢獲大獎肯定，她也將自己的報導集結，來台出版《她們的征途：直擊、迂迴與衝撞，中國女性的公民覺醒之路》一書，並針對中國政治與社會運動發表演講；她說，台灣保持自由開放和民主的普世價值默默影響很多普通中國人，她自己「就是被你們的文化給養大的」。

根據《民報》報導，談到中國年輕一代，1990年出生的趙思樂表示，其實現在常看到所謂的「中國網軍」，大多是大學畢業以下15到23歲的族群，這些人受國內新聞和學校教育的深刻影響，也沒機會接觸更多外界訊息。趙思樂指出，這群人也是被「洗腦」得最厲害的。

趙思樂坦言，自己小時候分不清香港、台灣和中國的差別，也對中國的現實情況缺乏認知。她表示，因為從小就看台灣和香港的政論、新聞節目長大，當時以為遊行可以隨時發生，因為「電視裡不是每天都遊行嗎」？她一直到大學才知道，原來在中國不能上街遊行，原來自己的國家並不是「正常」的國家。

曾在台灣國立清華大學當交換學生的趙思樂表示，相對來說，她是一個受到比較自由化教育的人，也有很多同學到台灣當交換生，而自己根本就不會到蔡英文的臉書上為了統獨問題和台灣網友針鋒相對。

趙思樂指出，台灣人在網路上看到的並不是中國的真實模樣，那反而是中國共產黨希望台灣網友看見的，或是唯一允許被看見的樣貌。

「我就是被你們的文化給養大的。」趙思樂指出，面對中共極權不斷擴張，台灣應該保持開放性和民主自由的普世價值，保住自己正常開放的社會，因為「你們會默默影響很多普通的中國人，只是你不知道」。