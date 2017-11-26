謝幕不閉展！桃園花彩節吸客逾145萬人次

桃園花彩節壓軸的大溪展場，民眾扶老攜幼把握最後一天活動前往賞花。（記者李容萍攝）

2017-11-26 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園花彩節串聯7大花區，從10月28日在楊梅場區開跑後，壓軸的大溪展場活動至今晚落幕；市府農業局統計7個展區總參觀人數達到145萬9900人次，活動雖結束，但各展區的花海景觀、大型藝術創作會持續保留於現場，直至配合農民整地再進行撤場，民眾仍可以自行前往花區觀賞。

市府農業局長郭承泉表示，今年花彩節的總參觀人數超過去年第2屆花彩節參訪人數46萬2200人次的3倍以上，所創造經濟效益近2億9000萬元；活動期間雖然幾個週末天氣狀況未盡理想，但參訪人數仍顯著成長，利用休耕綠肥花海、花卉色彩所勾勒出的各式花田景致，以及透過大型裝置藝術的創作，更成為吸引民眾拍照打卡的熱門景點。

大型藝術品像楊梅展區的「婆娑世界」、「擬‧生花」，中壢展區的「致親愛的梵谷」，蘆竹展區的「百年好合」，平鎮展區的「繽紛夢翔」，圓光寺展區的「風車」，龍潭展區的「白雪公主與小矮人之夢」、「愛飛飛」，大溪展區的「綻放」與「月眉SMILE」，仍保留現場展出。

統籌活動的市府副祕書長邱俊銘也說，花彩節活動不僅是活化休耕農地，美化農村田園景觀，更能夠藉由活動帶動地方休閒觀光產業，推動桃園的休閒農業，透過短期性的活動帶動地方長期性發展的潛力，才是桃園花彩節活動背後的最終目標。