再破建庫水位紀錄！石門水庫HOLD住滿庫水位的原因…

石門水庫滿庫，後池呈現湖光山色、美不勝收。（記者李容萍攝）

2017-11-26 22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕今年入夏以來颱風甚少，石門水庫大壩水位在9月底降至234.72公尺，10月中旬卡努颱風與東北季風共伴效應帶來豐沛雨量，17日衝上245公尺後保持15天的滿庫水位解除警報，創下建庫以來的持續滿庫水位紀錄，直至11月1日石門水庫水位緩緩下降；這幾天集水區陸續下雨，21日上午再升至滿庫水位，且於23日上午衝上245.12公尺，再創建庫以來的最高水位紀錄。

石門水庫自1956年興建，1964年完工啟用，集水面積763平方公里，大壩壩頂設置的水位標高刻度雖超過250公尺，正常滿庫水位卻定位在標高245公尺，原因在於緊鄰大壩的溢洪道的閘門高度為245.3公尺，只要水位超過此刻度，水會從溢洪道溢出，建庫以來只要大壩水位接近245公尺，水庫一定實施調節性放水或洩洪。

不過，近幾年氣候不穩定，幾乎只要超過一個半月都沒有下雨，石門水庫比以前更容易鬧乾旱，因此，北區水資源局在水位不超過245.3公尺的前提下，儘可能超高攔蓄水量。

北區水資源局副局長邱忠川也說，從11月至明年4月是枯水期，經評估現階段東北季風帶來的雨量不如夏天猛烈，每一滴水都要存起來，暫時不會實施調節性放水或洩洪。

迄今晚9時截止，石門水庫水位245.06公尺，蓄水量2億186萬噸，蓄水率100％，水庫蓄水滿滿，沿線風景更秀麗，民眾從台7線一路連接環湖公路至阿姆坪，搭乘遊艇，欣賞迷人的山光水色；或一路暢玩園區的大壩、梅園、嵩台、溪洲公園、槭林公園、楓林步道等必遊景點。