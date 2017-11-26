遲到一分扣100！公司立下20多條嚴規還不認是自己員工

2017-11-26 21:10

〔記者王定傳／新北報導〕某行銷顧問公司指控，合作對象許女未如期完成設計案，要求92萬餘元款項；許女反駁，強調她是員工，還提出公司的嚴格懲處規定，如遲到1分鐘罰1百元、垃圾丟錯地方罰1000元等證據；新北地院判定確認雙方是勞動契約，判該公司敗訴外，還要公司給付許女63萬餘元薪資等。

該公司提訴指他們與許女簽訂合作書、期間5年，雙方為合作契約或承攬關係，由許女以公司名義對外招攬業務，按約定比例分配利潤，不續約時應返還未完成案件總金額，去年許女期滿不續約，仍有設計案未完成，應返還92萬款項。

許女反駁，她是公司的設計師，並非業務，雙方是勞雇關係，她除須到公司上班，還要打掃廁所、倒垃圾、洗碗，薪資按月給付，若作品未獲客戶青睞，可能沒錢可領，但她努力工作才未低於法定基本工資，若退款，不符勞基法規定。公司還規定了20多條，如打掃未回報罰500元、遲到1分鐘罰100、垃圾丟錯地方罰1000等；她並提出反訴指，公司少給63萬薪資元、也沒按月提繳勞工退休金，應補繳30多萬元。

法官認為，公司要求許女不得私自接案、只能在公司內作業，還有離職後兩年的嚴格競業禁止規定，加上她須遵守上下班規定、多達20多條的獎懲規定等，均可證明雙方是勞動契約。