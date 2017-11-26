綠能受阻？灌溉溝上設光電板 屏東兩鄉農民反彈

2017-11-26 20:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣農田水利會的萬丹工作站轄管新園及萬丹地區的灌溉溝渠，為響應綠電，日前出租溝渠空間，其中萬丹工作站轄屬的新園、萬丹區域，雖屬同條灌溉溝卻屬不同案，水利會租予光電業者供裝設光電板，但事前未溝通，重機具進駐動工後，引發居民反彈，該水利會則回應，將會持續和地方溝通。

該會日前為在溝渠架設挑高的光電板，就曾在萬丹鄉引來反彈，今天水利會再到新園鄉田洋村舉辦說明會，但現場逾百位農民依舊不領情，群起反對並遞交陳情書，還直批水利會「惡霸」。

鄉代會副主席林太平指，固定式光電板最先影響就是排洪，且附近是泥火山，每年底泥清都來不及清，不思加強清疏，卻規劃圍起田洋村的溝渠架設光電板？且架設後觀感不佳，土地價值必定下滑，批評水利會不該把歪腦筋動到灌溉溝上。

氣頭上的居民則遞交連署陳情書，指水利會未經說明就施作，但現在還沒作好，旁邊的農地就因重機具施工造成部分農損，更別說未來作好後絕對會影響出入，加上還有反光及漏電等疑慮，甚至會因為光電板影響觀瞻致地價滑落，未來出脫虧錢難道水利會要負責？眾人表達強烈反對，並嗆聲若水利會不停工，「天天有人到工地抗議！」。

屏東水利會則回應，此舉是為配合政府政策而架設綠能板，而居民大部分的疑慮，其實都有解決方式，例如會預留至少5公尺供機具疏濬等，但今天受限現場陳情聲浪及時間關係無法一一說明，也了解地方反彈，會再持續向地方溝通。

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