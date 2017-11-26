2017南方影展頒獎 《徐自強的練習題》獲南方首獎

2017-11-26 20:17

〔記者蔡文居／台南報導〕2017南方影展於今晚舉辦「南方獎─全球華人影片競賽」頒獎典禮，導演紀岳君執導的《徐自強的練習題》榮獲南方首獎及人權關懷獎，成為今年最大贏家。

頒獎典禮由台南市代理市長李孟諺頒發南方首獎，同時也公布南市第三公用頻道「市民影像競賽」的得獎作品。李代理市長期許南方影展成為台南市的城市影展，讓更多年輕、獨立的電影人能有一個創作與發表的平台。

市府文化局表示，今年南方影展競爭相當激烈，共計623件作品投件參賽，入圍38部，而《徐自強的練習題》除了獲得台北電影節觀眾票選獎及社會公義獎，更在南方影展獲得首獎及人權獎的青睞，評審盛讚本片對素材和訪談的整理可圈可點，精彩動人地紀錄了個人成長與社會變革的關係，拿下最大獎實至名歸。

而黃驥和大塚龍治共同執導，獲得最佳劇情片獎的《笨鳥》，用樸素而帶感情的鏡頭，紀錄被父母留守在小村的少女故事，其俐落的剪接和細緻立體的故事，震撼所有觀眾的內心，也是今年南方影展最值得一看的作品之一。

「南方獎」得獎名單：

【南方首獎】紀岳君《徐自強的練習題》（台灣）

【最佳劇情影片】黃驥、大塚龍治《笨鳥》（中國、日本）

【最佳動畫影片】吳豫潔《暑假作業簿》（台灣）

【最佳實驗影片】楊正帆《你往何處去》（中國、香港）

【南方新人獎】伊藤丈紘《他方》（日本、台灣）

黃詩柔《無瑕》（台灣）

【勇於創新獎】何應權《山洞野人》（香港）

【人權關懷獎】紀岳君《徐自強的練習題》（台灣）

「市民影像競賽」得獎名單：

【首獎】黃晟銘《卡住人生》

【佳作】林立婷《塭仔邊》、鄭雍錡《說影》

【學生青年獎】劉庭安《曜》