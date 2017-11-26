新竹黑客松33小時不斷電拚戰 競賽結果晚間出爐

2017-11-26 20:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府、經濟部工業局和工研院共同舉辦的「新竹黑客松」在連續33小時不斷電的競賽後，今天晚間競賽結果出爐，參加的創客高手有266人次，創客高手一起競逐總獎金100萬元，最後「創客人生」關注科學園區工程師長工時易缺乏飲水，以「智能飲水機」創意設計奪下創客組冠軍。

今年新竹黑客松有四大組別，包括創客組，以及黑客組的交通與觀光、消費支出與生活品質、市民安全與便民服務，分別由（以下皆為組名）創客人生、MIP、openbird、醫藥小神通獲得各組第一名，新竹特色獎由大軍壓境、Kings、脆餅馬沙拉獲得；最佳人氣獎由傻眼貓咪、新竹加薏仁等組別獲得、桃竹竹苗特色獎由Cypress、傻眼貓咪獲得；創客組特別獎KEC、挖系摳頂王II、新竹WellWell.ai獲得，冠軍每隊可獲10萬元獎金。

創客組冠軍「創客人生」以「智能飲水機」奪冠，「智能飲水機」關注新竹工程師長工時，長時間集中注意力於工作崗位易造成水份不足，智能飲水機結合物聯科技與雲端技術記錄使用者飲用狀況，達到提醒民眾水量攝取及品質問題。

創客人生團隊由明志科技大學工業設計系沈佳瑩、郭家文、吳宗翰、台北科技大學應氏堯、固緯電子實業公司李婕如所組成。

黑客松活動歷經33小時，奮戰成果豐碩，參賽隊伍組成多元，包括高中生、工程師到研發團隊，兩天來所有團隊共使用超過387個資料集，範圍涵蓋交通與觀光、醫療用藥、高齡社福等資料，進行混搭分析及視覺化方式呈現生活圈現象與問題，更針對問題開發出29件資料應用，成果豐碩。