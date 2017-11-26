日籍超跑選手環台公益跑 與收容院生分享超馬賽故事

洛本天津仁波切（左二）送運動手錶與護身符給日籍超馬選手井上真悟（右二）。井上特地秀出他擁有台、日兩國國旗的小背袋，表達友台理念。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-26 18:43

〔記者王俊忠／台南報導〕日籍馬拉松超跑男選手井上真悟到台灣展開環台公益路跑，今天下午由台灣女跑者楊皇蘭陪跑到南市玉井區鹿野苑慈善機構，並與該機構收容的少年院生分享其世界超馬賽事故事、鼓勵院生們堅持目標、不畏逆境奮發向上。

曾創下世界二十四小時耐力馬拉松二七三公里亞洲新紀錄冠軍的日籍馬拉松選手井上真悟，多次來台參加馬拉松賽，他感謝台灣人民對日本三一一大地震的賑災關懷及對他路跑的支持，去年台南二０六震災，他也來台關心。今年他特地來台舉辦「台灣驛傳計畫」，從十一月十八日至十二月一日進行環島公益路跑，台灣超馬協會安排十位超馬選手陪跑，從台北開始以二天一百多公里接力方式環台路跑。

今天下午一點多，井上真悟由楊皇蘭從高雄岡山陪跑到玉井鹿野苑，全程約七十六公里，由一人跑、另一人騎單車方式交換完成，等於一人是跑三十八公里；傍晚再跑三十七公里回到台南市區飯店休息。

井上真悟在鹿野苑對二十名收容院生分享其超馬競賽歷程，並送他寫的《RUN一直跑下去：世界超馬王者的跑步之道》一書給院生們。井上說，為證明自己擁有目標及力量，他從上學路到跑遍全世界，在不斷反覆質疑及肯定自己的過程中領悟人生意義，就算剩下自己，即使迷惘又疲憊想放棄，仍堅定朝目標邁進。

左鎮區噶瑪噶居寺洛本天津仁波切表示，井上真悟除了有非凡毅力，還有一顆仁愛的心，從東京抵達台北後，十八日立即寫信給鹿野苑，告知將啟程跑向鹿野苑，讓大家很期待；他用跑過世界的雙腳啟發院生視野，為未來生涯帶來更多信心與夢想，鼓勵井上為「愛的目標」不斷繼續跑，仁波切特地送GPS運動手錶與護身符給他護持。