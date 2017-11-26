新社花海圓滿落幕 16天吸引90萬人次

為期16天的新社花海圓滿落幕。（種苗改良場提供）

2017-11-26 18:21

〔記者李忠憲／台中報導〕2017新社花海今日圓滿落幕！16天的展期共約90萬人次到訪，雖比去年170萬人次來得少，但因去年舉辦1個月，相較之下仍略增。民眾表示，簡單樸實的花海其實比起以前更美，明年還會再來。

今年邁入第12年的新社花海，今日落幕，少了台中市政府的國際花毯節加持，但依然吸引許多遊客前往，約90萬人次到訪，比起去年略增。原因應該是種苗改良場運用巧思，打造韓劇「鬼怪」場景的白色蕎麥花田及歐式造景，加上罕見高粱田，以及種植上百種蔬菜及香草的「可食地景」等，成功營造特色。

今日適逢週日，許多民眾趁花海最後一天加上好天氣，紛紛開車上山到新社賞花。交通一路順暢，遊客不用為等車位大排長龍。主辦單位也舉辦音樂盛宴「花間響宴」活動，安排師承台灣首席排笛演奏家－張中立的兩位弟子李濬廷與同門師兄沈良哲成立的Free Up，進行演出。

種苗場表示，今年的花海「簡單、自然、樸質」，結合「馬力埔、頭汴坑、軟埤坑、梨之鄉、抽藤坑、食水嵙」6大休閒農業區，將花海熱潮蔓延至台3線、活絡整個中部山城。民眾透過探訪不同休閒農業區可了解不同農業特色，除帶來不一樣的休閒旅遊，更可促進當地觀光。

民眾吳先生說，現在的花海有著簡單樸實之美，很適合帶家人一起來慢活旅遊，明年會再上來。