好博家罷工爭議持續 店方反控罷工者剝奪工作權

好博家普萊利工會展開罷工行動，但反對罷工的新竹市經國店員工不滿罷工者佔據店門口，也展開反制行動，抗議非法綁架合法，剝奪他們的工作權也影響生意。（記者洪美秀攝）

2017-11-26 18:18

［記者洪美秀／新竹報導］針對普來利（Homebox好博家）公司大規模解僱員工，普來利工會展開罷工行動，昨天及今天工會成員都到新竹市經國店前罷工，不過也引發衝突，包括有民眾要進入消費被阻擋、員警獲報處理也與罷工成員拉扯導致員警受傷，最後警方依妨礙公務及強制罪、傷害罪嫌將工會成員移送法辦；但此舉引發工會不滿，指稱他們依法拉出罷工糾察線發動罷工，警方執法過當，要求警方道歉，並公開承諾不得干擾罷工。

對此，新竹市警局第一分局長鄭文銘強調，警方是接獲3通以上的電話報案，指有人阻擋民眾進入Homebox，警方前往處理時，就被罷工者推擠，造成前往維持秩序的員警手部骨折脫臼送醫，經民眾提告後，才依強制罪、妨礙公務及傷害罪嫌移送地檢署，目前已進入司法程序，警方會依法做後續處理。

此外，對於罷工者所提的「罷工糾察線」到底範圍可以多大？是否可以全面封鎖出入口？鄭文銘強調，這部分應由勞政單位來認定，警方不做認定，警方職責是保障合法權益及民眾的安全，一切依法有據。

此外，經國店員工也展開反擊，強調總公司依法資遣，針對部分被資遣員工來經國店阻擋民眾消費的行為很不滿，他們的工作權益受損，生意也受到影響，今天下午在罷工者又到店門口前時，店內員工也舉告示牌與罷工者互嗆對峙，氣氛一度緊張，所幸在警方維持秩序下，沒有嚴重衝突發生。

普來利工會發聲明指出，依據勞資爭議處理法第5條規定，所謂爭議行為指勞資爭議當事人為達成其主張，所為的罷工或其他阻礙事業正常運作及與之對抗的行為，因此，合法罷工本來就可以阻礙事業正常運作，包括阻止其他員工上班或消費者入店消費。

再依勞資爭議處理法第54條的反面解釋，經合法程序的罷工行為，工會可以拉出糾察線，所謂糾察線就是要確保罷工成果所採取的一切手段，像是不讓員工進入、不讓消費者或其他第三人進入職場。

普來利工會強調，他們是合法罷工，拉出糾察線竟遭警方多次惡意干擾，因此譴責新竹市警察局第一分局現場指揮官及相關暴力執法人員，抨擊警方對工會法、勞資爭議處理法等法律以及合法罷工必須保護等常識無知與漠視。

好博家普萊利工會不滿資遣，展開罷工行動，連續兩天前往新竹市經國店展開罷工行動，也把經國店的大門都拉起罷工糾察線。（記者洪美秀攝）

好博家普萊利工會不滿資遣，展開罷工行動，連續兩天前往新竹市經國店展開罷工行動，也把經國店的大門都拉起罷工糾察線。（記者洪美秀攝）

好博家普萊利工會不滿資遣，展開罷工行動，連續兩天前往新竹市經國店展開罷工行動，也把經國店的大門都拉起罷工糾察線。（記者洪美秀攝）

好博家普萊利工會展開罷工行動，但反對罷工的新竹市經國店員工不滿罷工者佔據店門口，也展開反制行動，抗議非法綁架合法，剝奪他們的工作權也影響生意。（記者洪美秀攝）

好博家普萊利工會不滿資遣，展開罷工行動，連續兩天前往新竹市經國店展開罷工行動，也把經國店的大門都拉起罷工糾察線。（記者洪美秀攝）