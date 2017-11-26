26年如一日！老員工年年洋樓聚會 名導團隊拍紀錄片

北埔永光公司雖已歇業超過半世紀，老員工卻仍每年「回娘家」在姜阿新洋樓聚會，在勞資對立與糾紛頻傳的現代，更顯溫馨與難能可貴。（記者廖雪茹攝）

2017-11-26 17:37

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣北埔鄉名人姜阿新創辦的永光茶葉公司已歇業超過半世紀，但老員工每年相聚、26年如一日，今年也有40人「回娘家」；拍攝《練習曲》的名導演陳懷恩擔任監製、指導年輕團隊拍攝姜阿新洋樓紀錄片，捕捉老員工溫馨的互動畫面。

永光公司40名員工和第2代眷屬每年選在11月重返姜阿新洋樓，姜阿新的獨生女姜麗芝、曾任永光總經理的夫婿廖運潘與孩子們，熱情接待老員工「回娘家」，與大家開心聚餐，覺得深具意義。

其中，高齡94歲的朱巫盡妹年少時曾在洋樓幫忙，陪伴姜麗芝成長，迄今記性猶佳，往事歷歷在目，樂與晚輩分享洋樓歲月。71歲彭振松曾是當年最年輕的職員，16歲就進入永光公司，20多年來每年出席聚會。還有多名7旬婦人，年輕時曾在永光的富興茶廠幫忙製茶，同事情誼歷久不衰。

新竹縣縣定古蹟姜阿新洋樓獲客委會經費補助，正在辦理修復工程，預計明年竣工重新開放。廠商委託新秀導演李權洋拍攝紀錄片，陳懷恩友情支持，擔任監製協助年輕團隊拍片，特別選在永光聚會，捕捉老員工互動情景，讓這棟古蹟更增添濃濃的人情味。

姜阿新是北埔開基祖姜秀鑾的後代，他在1940年創辦永光茶葉公司，1946年建造洋樓，後來因為破產，1965年被抵押償債給合作金庫，1995年起由新光集團向合庫租用，並由吳東昇發起成立金廣福文教基金會管理維護，2012年合庫標售洋樓，幸運地由姜阿新第3代子孫標得買回，「物歸原主」，成為台灣古蹟保存史上的一段美談！

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新竹縣北埔鄉名人姜阿新創辦的永光茶葉公司，雖已歇業超過半世紀，老員工每年聚會，26年如一日。（記者廖雪茹攝）

北埔永光公司雖已歇業超過半世紀，老員工卻仍每年「回娘家」在姜阿新洋樓聚會，在勞資對立與糾紛頻傳的現代，更顯溫馨與難能可貴。（記者廖雪茹攝）

新竹縣縣定古蹟-姜阿新洋樓修復工程的廠商，委託新秀導演李權洋和年輕團隊拍攝紀錄片，讓這棟古蹟更增添濃濃的人情味。 （記者廖雪茹翻攝）

拍攝《練習曲》的名導演陳懷恩，擔任監製指導年輕團隊拍攝姜阿新洋樓紀錄片，捕捉永光老員工溫馨的互動畫面。（記者廖雪茹翻攝）